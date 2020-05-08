Koronavirüs SABİM'e gelen talepleri Nisan ayında 11 kat artırdı
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Koronavirüs SABİM'e gelen talepleri Nisan ayında 11 kat artırdı

Koronavirüs SABİM'e gelen talepleri Nisan ayında 11 kat artırdı
08.05.2020 11:01 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:03

Koronavirüs SABİM'e gelen talepleri Nisan ayında 11 kat artırdı SABİM'de çağrılar böyle karşılanıyor Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle Alo 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine gelen çağrılarda artış yaşandı.

Koronavirüs SABİM'e gelen talepleri Nisan ayında 11 kat artırdı

SABİM'de çağrılar böyle karşılanıyor

ANKARA - Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle Alo 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine gelen çağrılarda artış yaşandı. Şubat ayında 146 bin 197 çağrı işlemi ile hizmet veren SABİM'e Nisan ayında gelen çağrılar 11 kat artarak 1 milyon 659 bin 898 yükseldi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sonrası Alo 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine gelen başvurularda hızlı bir artış yaşandı. Şubat ayında 146 bin 197 çağrı işlemi ile hizmet veren SABİM, Nisan ayında toplam 1 milyon 659 bin 898 talebi karşıladı. Yeni Korona virüs Hastalığı çağrı işlem sayılarını Şubat ayına göre Nisan ayında 11 kat artırdı.

Alo 184 SABİM hem çağrı işlemi hem de sesli yanıt sistemi hizmetiyle Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan algoritma çerçevesinde Covid-19 konusunda vatandaşlara güvenilir ve güncel bilgileri sunarken riskli vatandaşların ne yapmaları gerektiği konusunda doğru yönlendirme sağlıyor. 500 çağrı ve 100 sağlık personeli ile toplam 600 personeli bulunan SABİM, Yeni Korona virüs Hastalığı ile mücadele sürecinde çalışanların sağlığı ve hizmetin aksamaması için hızlı bir şekilde planlama yaparak uzaktan/evden çalışma sistemine geçti. SABİM, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personeli merkezde bulundurarak ve teknik alt yapısını uzaktan çalışma modeline uygun hale getirerek her koşulda 7/24 kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyor.Ayrıca SABİM, Koronavirüs ile mücadele sürecinde şeffaf ve etkili bir iletişim stratejisi yürüterek yine Bilim Kurulu tarafından hazırlanan algoritma çerçevesinde WhatsApp İletişim Hattı ve BiP Bilgilendirme Servisi aracılığıyla da hizmet vermeye başladı.

Nisan Ayında 1 milyon 659 bin 898 talebi karşıladı

SABİM Şubat ayında 146 bin 197 çağrı işlemiyle hizmet verirken Nisan ayında 586 bin 925 çağrı işlemi ve 1 milyon 72 bin 973 sesli yanıt sistemi çağrısı ile toplam 1 milyon 659 bin 898 talebi karşıladı. Buna göre Şubat ayı ile kıyaslandığında çağrı işlem sayıları Nisan ayında 11 kat arttı. Mart ayında ise Koronavirüs vakasının görülmesinin ardından SABİM 419 bin 086 çağrı işlemi ve 1 milyon 51 bin 747 sesli yanıt sistemi çağrısı ile toplam 1 milyon 470 bin 833 talebi karşılamıştı.

Bilim Kurulunun hazırladığı algoritmayla bilgilendirme ve yönlendirme sağlanıyor

Çağrı yoğunluğu yaşanacağının öngörülmesi üzerine Mart ayında SABİM hem çağrı işlem hizmeti hem de sesli yanıt sistemi ile talepleri karşılamaya başladı. Sesli yanıt sistemiyle algoritma sorularına verilen cevaplara göre hastalık riski değerlendirilerek riskli vatandaşlar SABİM bünyesindeki sağlık personeline veya sağlık kuruluşlarından muayene randevusu alması için Merkezi Hekim Randevu Sistemine aktarılıyor. Sağlık personeline aktarılan kişilere ise gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılırken algoritma sonucu riskli kişilerin bilgileri alınarak 112 Acil Yardım Hattı'na bildirilerek takibi yapılıyor. Bilim Kurulu tarafından yapılan "COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi" güncellemeleri SABİM'in algoritmasına da yansıtılıyor.

En çok bilgi almak için aranıyor

SABİM Şubat, Mart ve Nisan ayı raporları incelendiğinde; Şubat ayında ilk sırayı çeşitli konularda bilgi talepleri alırken, Mart ve Nisan aylarında Yeni tip korona virüs salgını konusundaki başvurular büyük çoğunluğu oluşturdu. Bu başvurular genellikle korona virüsten korunma yolları, korona virüs belirtileri, test ve tedavileri gibi konular hakkında bilgi alma, virüs şüphesi veya tanısı ile sağlık kuruluşlarına yatışı yapılanların yakınlarının bilgi edinme ve sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireylerin sağlık kuruluşlarına başvuru taleplerinden oluştu. SABİM'in Nisan ayı raporundaki çağrı işlem sayılarına göre 10 ilin sıralamasında ise ilk sırayı İstanbul alırken bunu sırasıyla Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Adana, Antalya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Konya takip ediyor.

Koronavirüs SABİM'e gelen talepleri Nisan ayında 11 kat artırdı

Kaynak: İHA

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