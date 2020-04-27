Koronavirüs Psikolojisi ve Sakarya
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Koronavirüs Psikolojisi ve Sakarya

Psikolog Mert Pırıldar; "Bilinçaltında olan bazı olumsuz duygu ve düşünceleri ortaya çıkartabiliyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım" dedi.

27.04.2020 08:40 | Son Güncelleme: 27.04.2020 08:40
Koronavirüs Psikolojisi ve Sakarya

Koronavirüs ile ilgili günümüzde bedensel belirtileri devamlı olarak konuşulduğunu ifade eden Puzzle Psikoloji Sakarya Danışmanlık Merkezi Psikolog Mert Pırıldar; "Sakarya toplumu olarak geçmişte çeşitli travmatik olaylar yaşadık. Bu tür salgın hastalık durumları da geçmişte yaşadığımız ve bilinçaltında olan bazı olumsuz duygu ve düşünceleri ortaya çıkartabiliyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım" diyerek, uyarıda bulundu.

Sakarya'da Koronavirüs ve Psikolojik etkileri nelerdir?

Sakarya ve çevre illerde oluşan risk durumu bu bölgedeki bireyleri de son derece olumsuz şekilde etkilemeye başladığını dile getiren Mert Pırıldar; "Sakarya 17 Ağustos depremi gibi yakın zamanda travmatik olayların olduğu geçmişe sahip. Bu tür salgın hastalık ve felaket durumları insanların bilinçaltında olan ve normal yaşam örüntüsünde gözlenmeyen korku ve kaygıları tekrardan ortaya çıkartıyor. Travmatik deneyimi olan bir toplumuz ve aslında psikolojik açıdan da bir risk grubuyuz. Toplum olarak olumsuz psikolojik durumlarla ilgili tecrübelerimiz var ama hassas noktalarımızda var" dedi.

Koronavirüs hangi Psikolojik problemleri tetikleyebilir?

"Koronavirüs salgını süreci özellikle kaygı ve anksiyete ile bağlantılı bozuklukların ortaya çıkmasını tetikleyebiliyor" diyen Pırıldar; "Doğal olarak ekranların, medyanın ve hemen hemen her şeyin hastalık temasıyla donandığı bu süreçte başta panik bozukluk (panik atak), kaygı bozukluğu, anksiyete ve yoğun stres insanların en çok yaşadığı problemler haline geliyor. Bunun yanında duygu durum problemleri, depresif ruh hali de ortaya çıkabiliyor. Bu tür problemler yaşayan insanlarda daha fazla hissediliyor. Kişi normalde de öfkeli bir yapıya sahipse öfke problemleri artıyor. Aile içi yaşanan çatışmalar yükseliyor. En ufak ve önemsiz görülen olaylar bile bu süreçte büyük bir krize neden olabiliyor."

Koronavirüs sürecinde psikolojik açıdan nelere dikkat etmeliyiz?

"İnsanlar ilk önce kendi psikolojik sağlığına daha sonra da etrafındaki insanların psikolojik durumlarına önem vermelidir. COVİD-19 (Koronavirüs) gibi bu tür salgın hastalık durumlarında gelecek açısından büyük soru işaretleri insanları son derece rahatsız etmeye başlar. Maddi ve manevi açıdan bu soru işaretleriyle mücadele eden insan zihni yorulur. Bu durumun farkında olmak ve geleceği olumlu şekilde düşünmek bu süreci daha rahat şekilde geçirmeye yardımcı olacaktır. Yaşanan durum geçici bir durumdur. Kişi her türlü sorunla daha önce mücadele etti ve başardı yeniden başaracaktır. Bunu kendine hatırlatmalı ve geleceği bu açıdan olumlu şekilde zihninde tasarlamalıdır. Zihnen yaşanan gerilim bu şekilde ortadan kalkacaktır. Birey sağlıklı olursa aile de sağlıklı olur. Aile sağlıklı olursa toplumda sağlıklı olacaktır. Bu psikolojik sağlık durumu da aynı virüsten kendimizi koruduğumuz gibi düşünülebilir."

Koronavirüs sonrası psikolojik destek gerekli mi?

"Her olay her insanda aynı etkileri göstermeyecektir. Bazı insanların problemlerle mücadelelere karşı toleransı yüksekken bazı insanlar daha çok yardıma gereksinim duyarlar. Kişi eğer içinden çıkamayacağını düşündüğü problemler yaşıyorsa bir ruh sağlığı uzmanına başvurmaktan çekinmemelidir. Özellikle bu tür durumların tetiklediği psikolojik bozukluklar için uzmanların desteği son derece önemli bir fayda sağlayacaktır."

Kaynak: Bültenler

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