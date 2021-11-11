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Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilen Hakan Ural'dan haber var

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Magazin

Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural'ın koronavirüse yakalandıktan sonra yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti. Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Hakan Ural, güzel haberi vererek, "Arkadaşlar an itibariyle ile hastaneden evime taburcu oldum. Hamdolsun her şey yolunda. Birkaç gün evde istirahat ettikten sonra inşallah beraberiz." dedi.

Hafta içi Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının başarılı sunucusu Hakan Ural'dan kötü haber gelmişti. Bir süredir programa katılamayan Hakan Ural, sosyal medya hesabından soğuk algınlığı geçirdiğini duyurmuştu. Ancak ilerleyen günlerde durumu ağırlaşan Hakan Ural, hastaneye giderek PCR testi yaptırmıştı. Ural'ın ilk günlerde negatif çıkan test sonucu bir süre sonra pozitife dönmüştü.

'YOĞUN BAKIMA ALINDI' İDDİASI

Ural, bunun üzerine tedbir amacıyla hastaneye yatırılmıştı. Hakan Ural'ın sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı öne sürülmüştü.

"TABURCU OLDUM"

Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Hakan Ural, güzel haberi sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Arkadaşlar an itibariyle ile hastaneden evime taburcu oldum. Hamdolsun her şey yolunda. Birkaç gün evde istirahat ettikten sonra inşallah beraberiz. İyi dileklerde bulunan, bulunmayan herkese çok teşekkürler."

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilen Hakan Ural'dan haber var

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilen Hakan Ural'dan haber var

Haberler.com - Magazin Haberleri
Servet Uzun
Servet Uzun
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Koronavirüse yakalanan Hakan Ural, yoğun bakıma mı alındı? Partneri Nur Tuğba iddiaları yalanladı

Koronavirüse yakalanan Hakan Ural, yoğun bakıma mı alındı? Partneri Nur Tuğba iddiaları yalanladı
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