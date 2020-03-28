Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı
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Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı

Nüfus ve ülke sınırlarının oranına bakıldığında dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan'da sokağa çıkma yasağından dolayı 1990 yılından beri görülmeyen Misk kedisi görüntülendi.

28.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:20
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülke sokağa çıkma yasağı ilan ederken onlardan biri de Hindistan. Ülkede yasak yaban hayatını da olumlu etkiliyor.

1990'DAN BERİ GÖRÜLMEYEN HAYVAN ORTAYA ÇIKTI

Hindistan'da 1990 yılından beri görülmeyen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan Misk kedisi ülkenin sokaklarında görüntülendi.

NE OLMUŞTU?

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde 25 Mart'tan itibaren vatandaşların 21 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmalarının yasaklandığını açıkladı.

Hint basınındaki haberlere göre, Modi, Kovid-19 salgınına ilişkin yaptığı açıklamada, Hindistan ve Hindistanlıları korumak için gece yarısından itibaren 3 hafta boyunca vatandaşların evlerinden dışarı çıkmalarının yasak olduğunu belirtti.

Sosyal mesafeyi korumanın güvende kalmada ve virüsü durdurmada tek seçenek olduğunun altını çizen Modi, halktan birbirlerinden uzak durmalarını istedi.

Modi, merkezi hükümet ve eyaletlerin, temel ihtiyaçları sağlama konusunda birlikte çalıştığını ve sağlık sektörünün altyapısının güçlendirilmesi için 2 milyar dolar ayrıldığını ifade etti.

HİNDİSTAN'DA SON DURUM

1 milyar 352 milyon 709 bin 900 kişilik nüfusa sahip olan Hindistan, Çin'in ardından en fazla nüfusa sahip olan 2. ülke. Ancak Hindistan yüzölçümü ve nüfus oranıyla en kalabalık ülkeler sıralamasında zirvede. Koronavirüs testlerinin en az yapıldığı ülkelerden olan Hindistan'da bugüne kadar koronavirüs kaynaklı 933 vaka tespit edilirken sadece 20 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı

Haberin Videosu:

Yeni tip Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı

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Haber Yorumları (5)
500
TREMULA: animasyon bu. milleti kandırmaya çalışıyorlar.
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TARANTULA: Yok beeee, valla aminasyon felan degil, düpedüz insansiz dünya özlemi ceken bir kedicik, ohhh be diyor.
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FİLİPİNDE1TÜRK: Cinlilere kargo yapin guzel kirmizi kurdaleli.paket lutfen
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VAR YOK: Bu nein haberi
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SEYFİ: çinlilere gönderin yesinler
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500
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