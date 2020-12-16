Koronavirüs nedeniyle kullanımı arttı! Her yerde satılıyor... Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu

Koronavirüs salgını nedeniyle C ve D vitaminleri ile gıda takviyelerine olan talebin arttığını söyleyen TEİS Başkanı Nurten Saydan, hekim ve eczacı gözetimi olmadan kullanılan bu ürünlerin çok ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğine dikkat çekti.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla C ve D vitaminleri ile gıda takviyelerine olan talebin oldukça arttığını söyledi. Saydan, hekim ve eczacı gözetimi olmadan kullanılan bu ürünlerin çok ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğine dikkat çekerek, "İlaç formundaki takviye gıdaların ruhsatlandırılarak sadece eczanelerde satışının sağlanması halk sağlığı adına çok önemli. Bu durumla 2018 yılında bir kanun teklifi verilmişti. Bu düzenleme bir an önce yapılmalı" dedi.

Başkan Saydan, konuyla ilgili olarak TBMM Sağlık Komisyonu Başkanlığı'na başvuruda bulunduklarını söyledi.

Hürriyet'te yer alabhabere göre,TEİS'in başvurusunda, özetle şöyle denildi:

KONTROLSÜZ SATIŞ MAKSİMUM SEVİYEDE

"Pandemi süreci boyunca vatandaşlarımızın bağışıklık sistemini güçlendirmek için özellikle C ve D vitamin içeren ilaç ve gıda takviyelerine olan talebi artırdı. Vitaminlere bu ilgi, internet ve marketlerden ürünlerin kontrolsüz bir biçimde satılmasını maksimum seviyeye çıkardı. Market, sosyal medya ve online alışveriş sitelerinde ilanlar yolu ile bu ürünlerin serbestçe reklamı yapılarak vatandaşlar özendiriliyor. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığınca ruhsatlandırılan ve reklamı yapılarak gerek internet üzerinden gerekse de marketlerde kontrolsüzce satışına izin verilen bu ürünlerin bilinçsiz kullanımı sağlık açısından büyük riskleri barındırıyor.

TAKVİYE EDİCİ GIDALAR SADECE ECZANEDE SATILMALI

Sağlık Bakanlığınca gıda takviyeleri ile aynı miktarda C ve D vitaminlerini içeren ilaçların reçetesiz satışına izin verilmiyor ve dozları çok sıkı takip ediliyor. Ancak ilaç formundaki takviye edici gıda ruhsatlı vitaminler için Tarım ve Orman Bakanlığınca hiçbir kontrol olmadan, saklanma koşulları gözetilmeden kontrolsüzce satışına izin veriliyor. Oysa ki eczacılarımız vatandaşların sağlık bilgilerini Sağlık Bakanlığı'nın Reçetem Bilgi Sistemi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Medula sistemi üzerinden kontrol ederek bu tip takviye edici vitaminler için ücretsiz danışmanlık hizmeti vererek öneriyor. Aksi takdirde hekim ve eczacı gözetimi olmadan kullanılan bu ürünler çok ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor. Bu tür ilaç formundaki takviye gıdaların Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılarak sadece eczanelerde satışının sağlanması halk sağlığı adına çok önemli.

VÜCUTTA BİRİKEN VİTAMİN ÇOK ZARARLI

C vitamini suda eriyen vitamindir. Fazlası böbreklerden idrarla dışarı atılır. Eğer uzun süreli ve yüksek dozda kullanılırsa böbrek taşı oluşabilir. C vitamininin bilinçsiz kullanımı Akdeniz anemisi (Talasemi) olan kişilerde demir birikimine bağlı kalp yetmezliği ve demir zehirlenmesine, organ nakli hastalarında kullanılan ilaçların etkisini azaltarak organ reddine, kan sulandırıcı ilaçların etkisini azaltarak inme ve felce yol açabiliyor. D vitamini ise yağda eriyen bir vitamindir ve hormon benzeri görevleri bulunduğundan vücuttan atılmaz ve birikir.

D vitaminin bilinçsiz kullanımı ise D vitamini zehirlenmesine yol açtığı gibi, damar sertliği, ağır hipertansiyon ve tüberküloz hastalarında ölüme kadar varan ciddi risklere ve böbrek yetmezliğine yol açabilir. Bu sebeple bu vitamin mutlaka kandaki düzeyine bakılarak kullanılmalıdır.

Bu nedenle TEİS olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sağlık Komisyonuna Takviye Edici Gıdalara ilişkin yasa değişikliği için başvuruda bulunduk. İlaç formundaki gıda takviyeleri ile özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların üretim, ithalat, ihracat ve kontrolüne ilişkin usul ve esasların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca belirlenmesini talep ettik. Söz konusu yasa teklifi yasalaşırsa ciddi halk sağlığı problemlerine yol açan bu sorunun çözüleceğine inanıyoruz."