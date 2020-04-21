Koronavirüs KKTC turizmini de vurdu: Turizm cenneti Girne 'Hayalet Şehre' dönüştü
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Koronavirüs, Girne, Dünya

Koronavirüs KKTC turizmini de vurdu: Turizm cenneti Girne 'Hayalet Şehre' dönüştü

Doğu Akdeniz'in incisi olan KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) turizm şehri Girne, koronavirüs salgını nedeniyle 'hayalet şehre' dönüştü.

21.04.2020 12:25 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:25
Koronavirüs KKTC turizmini de vurdu: Turizm cenneti Girne 'Hayalet Şehre' dönüştü

Doğu Akdeniz'in incisi olan KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) turizm şehri Girne, koronavirüs salgını nedeniyle 'hayalet şehre' dönüştü. Koronavirüs nedeniyle insanların sokağa çıkamadığı Girne sokakları güvercinlere kaldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını dünyayı etkilemeye devam ediyor. Doğu Akdeniz'in incisi tatil cenneti KKTC'nin Girne kenti de dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) salgınından nasibini aldı. Salgın tedbirleri nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağının uygulandığı KKTC'de, sokaklar boşaldı. Koronavirüsün en çok etkililediği İlçelerden biri de turizmin başkenti Girne oldu. Günde binlerci kişiyi ağırlayan Girne adeta hayalet şehre dönüştü.

GÜVERCİNLERİN MEKANI!

Turizm şehri olarak öne çıkan Girne'de, koronavirüs salgınına ilişkin tedbirler kapsamında otellerin kapatılması ile birlikte nüfus yoğunluğu azaldı. Girne İlçesi'nde yabancı turistlerin akın ettiği liman adeta  sessizliğe büründü. Kentteki liman ve çevresi güvercinlere ev sahipliği yapıyor.


Kaynak: DHA

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