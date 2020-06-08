Koronavirüs: İngiltere'de 'çok sayıda yaşlı evlerinde tek başına öldü, cesetleri iki hafta sonra...
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BBC

Koronavirüs: İngiltere'de 'çok sayıda yaşlı evlerinde tek başına öldü, cesetleri iki hafta sonra...

İngiltere'de koronavirüs salgını sırasında çok sayıda yaşlının evlerinde tek başına öldüğü ve bazılarının cesetlerinin iki hafta sonra bulunduğu ortaya çıktı.

Koronavirüs: İngiltere'de 'çok sayıda yaşlı evlerinde tek başına öldü, cesetleri iki hafta sonra...
08.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:25

İngiltere'de koronavirüs salgını sırasında çok sayıda yaşlının evlerinde tek başına öldüğü ve bazılarının cesetlerinin iki hafta sonra bulunduğu ortaya çıktı.

Guardian gazetesinin haberine göre, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 700 kişinin evlerinde öldüğü belirlendi.

Evlerinde aileleriyle ya da tek başına yaşarken hayatlarını kaybeden bu kişilerden kaçının cesetlerinin sonradan bulunduğu bilinmiyor.

Fakat, koronavirüs ölümlerini araştırmak için Pataloglar Birliği (Royal College of Pathalogists) bünyesinde oluşturulan komisyonunun başkanı Dr. Mike Osborn, çok sayıda bu tür vakayla karşılaştıklarını belirterek "Öldükleri bir-iki hafta sonra anlaşılan ve cesetleri çürümeye başlayan insanlar var" dedi.

Dr. Osborn, çürüyen cesetlerde ölüm nedenini belirlemenin güç olduğunu ancak yine de bu kişilerin Covid-19'dan öldüklerini tespit edebildiklerini söyledi.

Bu kişilerinin öldüklerinin, yakınları, arkadaşları ya da komşularının şüphelenip haber vermesiyle ortaya çıktığı belirtiliyor.

Yaşlılara yardım kuruluşu Age UK'in Başkanı Caroline Abrahams, "Başından beri yaşlı kişilerin virüs ya da başka nedenlerden evlerinde tek başına ölmüş olabileceklerinden endişe ediyorduk. Kaygılarımızın haklı çıkması son derece üzücü" dedi.


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65 yaş üstü nüfus 12 milyon

Age UK'in 2019 raporuna göre 66 milyon nüfuslu İngiltere'de yaşı 65'in üzerinde olan kişilerin sayısı 12 milyon civarında.

Bu kişilerden 5,4 milyonu 75, 1,6 milyonu da 85 yaşın üzerinde. Ülkede yaşı 90'ın üzerinde olan kişilerin sayısı 579 bin. Yaşı 100'ün üzerinde olan kişilerin sayısı ise 14.430.

Age UK'in projeksiyonlarına göre 2030'a kadar ülkedeki her beş kişiden biri 65 yaşın üzerinde olacak.

İngiltere'de bakımevlerinde 400.000'den fazla kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

BBC

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