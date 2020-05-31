Koronavirüs: İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre 10 vakadan 7'si belirti göstermiyor
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Koronavirüs: İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre 10 vakadan 7'si belirti göstermiyor

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (NSO) koronavirüs antikor testlerinin sonuçlarına dair yaptığı ilk analiz, koronavirüs kapanların büyük çoğunluğunun hiç belirti göstermediğini ortaya koydu.

Koronavirüs: İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre 10 vakadan 7'si belirti göstermiyor
31.05.2020 01:37 | Son Güncelleme: 31.05.2020 01:55

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (NSO) koronavirüs antikor testlerinin sonuçlarına dair yaptığı ilk analiz, koronavirüse yakalananların büyük çoğunluğunun hiç belirti göstermediğini ortaya koydu.

Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, bu durum da ülkede yeni başlatılan virüs takip ve izleme programının işe yaramayacağı kaygılarını artırdı.

İngiliz hükümetinin planlarında, belirti gösterenlerin test edilmesi ve kendilerini karantinaya alması öngürülüyor. Bu arada takip görevlilerinin de bu kişiyle temas edenleri bilgilendirmesi ve temas edenlerin de kendilerini karantinaya alması hedefleniyor.

Ancak NSO'nun verilerine göre, antikor testi pozitif çıkan 10 kişiden yedisinde, testin yapıldığı anın bir hafta sonrası ya da öncesinde belirti görülmedi.

Test yapıldığı sırada, sadece yüzde 21'lik bir kesim belirti görüldüğünü söyledi.

Belirti olduğunu söyleyenlerin ise sadece yüzde 2,6'sında koronavirüs tespit edildi.





'Programa etkileri olacak'

Gazete bu bulguların, hükümetin takip ve izleme programının her 10 vakadan yedisini tespit edemeyeceğini, belirti gösterenlerin çoğununsa aslında virüse yakalanmadığına işaret ettiğini belirtti.

Daily Telegraph'a konuşan uygulamalı istatistik profesörü Kevin Conway, "Testi pozitif çıkan çoğu kişi, yüzde 70 civarı herhangi bir belirti bildirmedi. Bunun belirti gösterenlerin ve bu kişilerin temas ettiği kişilerin bulunup, izlenmesine etkileri olacaktır" dedi.

ONS'nin analizi, kuruluş ve Oxford Üniversitesi'nin 885 kişi üzerinde yaptığı Covid-19 enfeksiyon anketinin bir parçası.

Sonuçlar, ayrıca nüfusun yüzde 6,78'inde testlerin pozitif çıktığını ve İngiltere ile Galler de her 15 kişiden birinin enfekte olduğunu gösteriyor.

Bu da hastalığın yüzde bir dolayında bir ölüm oranı olduunu gösteriyor.

ONS'nin bir başka araştırmasına göreyse 11-24 Mayıs arası ortalama 133 bin kişide virüs görüldü. Haftalık enfeksiyon oranı 54 bin, bir başka deyişle her yedi günde bir, her 1000 kişiden biri virüs kapıyor.


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