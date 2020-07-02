Koronavirüs hastalarının yemek ve ilaçları 'Atacan' robottan
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Koronavirüs hastalarının yemek ve ilaçları 'Atacan' robottan

Koronavirüs hastalarının yemek ve ilaçları 'Atacan' robottanERZURUM Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi pandemi servisindeki hastaların hizmetinde kullanılması için robot geliştirildi.

02.07.2020 09:01 | Son Güncelleme: 02.07.2020 09:09

Koronavirüs hastalarının yemek ve ilaçları 'Atacan' robottan

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi pandemi servisindeki hastaların hizmetinde kullanılması için robot geliştirildi. Hastalarla teması minimuma indirmek için geliştirilen robot, yemek ve ilaçları odalara kadar götürüyor. Başhekim Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, "Sağlık personelimizin hastaya yakın temasını minimal hale indirmiş, her odaya giriş- çıkışta kullanılan önlük maske sarfiyatını da minimuma çekmiş oluyoruz" dedi.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nün desteğiyle, Ata Teknokent'te robotik üzerine çalışan bir firmanın makine mühendisi Murat Duran, Elektrik Elektronik Mühendisi Halim Berbero ve yazılımcı Hilal Gülşen Topaloğlu tarafından 'robot' tasarlandı. 'Atacan' ismi verilen robot, Araştırma Hastanesi'ndeki pandemi servisinde kullanılmaya başlandı. Teması minimuma indirmek için tasarlanan robot, hastaların ilaç ve yemeklerini odalarına kadar götürüyor.

Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, hastaların bakımını üstlenen sağlık personelini korumak amacıyla böyle bir proje geliştirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Gündoğdu, "Projeyi üniversitemizin imkanlarını kullanarak yaptık. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın her zaman vurguladığı sağlıkçı ve mühendislik iş birliği kapsamında biz de mühendislerle böyle bir iş birliğine giriştik. Neticesinde üniversitemizin Teknokent bölümünde hastanemizdeki sağlık çalışanlarıyla beraber ortak proje gerçekleştirildi ve bu robot ortaya çıktı. Hastalarımız robottan çok memnun kaldı. Robotumuzun üzerinde hastaların ihtiyaçlarını karşılayacak yemek ve ilaçların gönderiminin yanı sıra, ekran vasıtasıyla hastalarımızı bilgilendirmek amacıyla çeşitli animasyonlar da oradan dönüyor. Bu anlamda çok olumlu dönüşler aldık. Bu robotun bize en büyük faydası sağlık personelimizin hastaya yakın temasını minimale hale indirdik. Ayrıca her odaya giriş- çıkışta kullanılan önlük maske sarfiyatını da minimuma çektik. Bu şekilde hem çalışanlarımız kendini daha güvende hissediyor hem de hastalarımıza biraz daha konforlu hizmet vermiş olduk. Çalışanlarımız da bu durumdan çok mutlu oldular. Memnuniyetle karşıladılar. Kullanımı son derece basit bir ürün. Telefonunuza indirdiğiniz bir aplikasyonla kumandasını kendiniz yapabiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de denemeler var ama bu şekilde hizmet veren bir robot henüz görmedim. Atatürk Üniversitesi olarak hastanemizde bu robotu kullanamaya başladık" dedi.

'Atacan'ı 1 hafta içerisinde tasarlayıp, yaptıklarını belirten Makine Mühendisi Murat Duran ise "Robotik hemşire fikri hastaneden çıktı. Buradaki hemşirelerin ihtiyacı olduğu söylendi. Biz bu robotun ilk versiyonunu çıkardık, bu amatör bir çalışmaydı. Atatürk Üniversitesi destek verdi bunun ikinci versiyonunu tasarladık. Robot Covid-19 hastalarının kaldığı serviste kullanılıyor. Robot sayesinde hemşirelerin daha risksiz bir ortamda çalışmalarını sağlıyor. Hastalar arasındaki virüs taşıma olayını azaltıyor. Hastaya hizmet ettikten sonra robot dezenfekte ediliyor. Hastalar robotu görünce şaşırdılar. Sonradan tepkiler olumlu oldu. Çünkü robot daha hijyenik bir ortam sağlanıyor. Hemşire hizmet ederken dezenfekte olamıyor. Ama bunun üzerindeki plastik aksam dezenfekte olabilir. Biz de gururluyuz. Üniversite imkan verdi biz de bilgi ve tecrübemizi kattık" diye konuştu.

Elektrik Elektronik Mühendisi Halim Berbero da Google Play Store'dan aplikasyonun cep telefonlarına indirilip, robotun kolayca çalıştırılabildiğini aktardı.

Robotla yemek ve ilaçları gelen hastalar ise ilk anda şaşkınlıklarını gizleyemedi. 5 gündür tedavi gördüğünü anımsatan hastalardan Süleyman Kurt, "Robotu görünce çok şaşırdım. Allah devletimize zeval vermesin. Sağlık çalışanlarının hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Koronavirüs hastalarının yemek ve ilaçları 'Atacan' robottan

Kaynak: DHA

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