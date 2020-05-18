Koronavirüs futbol: Tribünlere porno sitesi reklamı yapan 'şişme mankenler' oturtan Güney Kore...
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BBC

Koronavirüs futbol: Tribünlere porno sitesi reklamı yapan 'şişme mankenler' oturtan Güney Kore...

Güney Kore'de K-League ekibi FC Seul, boş futbol stadını dolu göstermek için tribünlere "şişme bebek" koyduğunun ortaya çıkması üzerine özür diledi.

Koronavirüs futbol: Tribünlere porno sitesi reklamı yapan 'şişme mankenler' oturtan Güney Kore...
18.05.2020 12:40 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:40

Güney Kore'de K-League ekibi FC Seul, boş futbol stadını dolu göstermek için tribünlere "şişme bebek" koyduğunun ortaya çıkması üzerine özür diledi.

Kulüp, bunların "şişme bebek" değil, "şişme manken" olduğunu söylemekle birlikte, "mankenlerin" seks oyuncakları üreten bir şirketten alındığını kabul etti.

Güney Kore'de porno yasak olmasına rağmen bazı mankenlerin ellerine porno sitelerinin reklamlarının tutuşturulduğu görüldü.





Maçta ne oldu?

K-League karşılaşmaları 8 Mayıs'ta yeniden başladı ve FC Seul yeni sezonda kendi sahasındaki ilk maçına dün çıktı.

Salgın önlemleri kapsamında maçların seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.

FC Seul yetkililerine göre, Gwangju maçı öncesinde Dalcom adlı bir şirket kulübü arayıp tribünlere oturtulması için "vitrin mankeni" göndermeyi önerdi. Kulüp öneriyi kabul etti, koltuklara 5 erkek ve 25 erkek manken oturtuldu.

Ancak maçı internetten izleyen seyirciler, bunların "şişme bebek" olduğunu fark etti. Kulüp eleştiriler üzerine, Instagram ve Facebook üzerinden özür diledi.

'Bunların seks oyuncakları olabileceği aklımın ucundan bile geçmedi'

Kulüp yetkilisi Lee Ji-hoon BBC'ye Dalcom'la ilgili araştırma yapmadıklarını ve bu şirketin ne ürettiğini bilmediklerini söyledi.

Lee, "şişme mankenlerin" insana çok benzediğini ve bunların seks oyuncağı olabileceğinin "aklının ucundan bile geçmediğini" belirtti.

Milyonlar izledi

Güney Kore, futbol liglerini en erken başlatan ülkelerden biri oldu.

8 Mayıs'ta Jeonbuk Motors ile Suwon Bluewings arasında oynanan açılış maçı onlarca ülkede canlı yayımlandı.

Birçok ülkede maçlar henüz başlamadığı için bu karşılaşmayı milyonlarca kişi izledi.

Salgın önlemleri kapsamında futbolcuların el sıkışması, takım arkadaşları ve rakip oyuncularla yakın mesafeden konuşmaları, sık sık tükürmeleri ya da burunlarını temizlemeleri yasaklandı, teknik ekibe maske zorunluluğu getirildi.

BBC

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