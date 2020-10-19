Koronavirüs: Filistin Yönetimi'nin başmüzakerecisi Saeb Erekat, İsrail hastanesinde yoğun bakımda

Saeb Erekat'ın Kudüs'teki bir İsrail hastanesine kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu açıklandı.

Filistin Yönetimi'nin başmüzakerecisi Saeb Erekat'ın Kudüs'te bir İsrail hastanesine kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu açıklandı.

Bu ayın başlarında koronavirüs testi pozitif çıkan 65 yaşındaki Erekat, Pazar günü durumunun kötüleşmesi üzerine Hadassah Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı ve solunum cihazına bağlandı.

Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları, Erekat'ın Eriha'daki evinde sedyeyle bir İsrail ambulansına bindirildiğini söyledi.

Saeb Erakat'ın kardeşi Sabir Erekat, Fransız haber ajansı AFP'ye yatığı açıklamada ağabeyi için, "Durumu iyi değil" dedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Erekat'ın 2017'de akciğer nakli ameliyatı geçirdiği için acil tedaviye ihtiyacı olduğunu duyurdu. FKÖ'den yapılan açıklamada, "Dr. Erekat, Covid-19'a yakalandıktan sonra, kronik sağlık sorunları olduğu solunum güçlüğü çekmeye başladı. Sağlık durumu hastanede tedaviyi gerektiriyor" denildi.

'Tüm korona hastaları gibi birinci sınıf tedavi görüyor'

Hastanenin açıklamasında ise Erekat'ın durumunun "ciddi fakat stabil olduğu" belirtildi. Açıklamada, hastaneye geldiğinde durumu "kritik" olan Erekat'a "yüksek akımlı oksijen verildiği" kaydedildi.

Hastanenin Baş Hekimi Prof. Zeev Rothstein, "Erekat, Hadassah'daki durumu ağır olan tüm korona hastaları gibi birinci sınıf tedavi görüyor. Personelimiz, iyileşmesine yardımcı olması için her şeyi yapacak. Burada tüm hastalarımıza sanki tek hastamız gibiymiş gibi bakıyoruz" dedi.

Saeb Erekat, İsraille yapılan barış görüşmelerinde yıllar boyunca Filistin tarafının başmüzakereciliğini yaptı.

Erekat, ilki 1993'te imzalanan Oslo Anlaşmaları'nın mimarlarından biriydi.

İsrail'de koronavirüs vakalarının azalmaya başlamasından sonra yaklaşık bir aydır yürürlükte olan kısıtlamaların hafifletilmesine başlanmıştı.