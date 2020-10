Koronavirüs'e karşı 'kelle paça' önerisiyle gündeme gelen Prof. Canan Karatay'dan yeni öneri: Karbonatlı gargara

Kovid-19 salgının başında 'kelle paça' ile gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, virüsle mücadele yöntemleriyle ilgili yeni bir tavsiyede bulunarak "Koronavirüse karşı sabah akşam karbonatlı suyla gargara yapın" ifadelerinde bulundu.

İddialı çıkışlarıyla gündeme gelen İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, koronavirüs salgının başında kelle paça tavsiyesi ile gündeme gelmişti.

T24'ün haberine göre, Uluslararası D Vitamini Konseyi üyesi olduğunu anlatan Canan Karatay, "D vitamininin bağışıklık sistemini güçlendirdiği, hastalıklarla da savaştığı gösterildi. Güneşten de alınabiliyor. Hastalıklı kişilerde, bilhassa virüs ve bakteri enfeksiyonu olanlarda D vitamini yüksek olduğu zaman hastalanmıyorlar, hastalansalar da çok hafif atlatıyorlar" dedi.

C VİTAMİNİ AKCİĞERLERİ TEMİZLİYOR

Canan Karatay, sözlerine "2012'de yapılan bir çalışma, C vitamininin hakikaten akciğerlere birikmiş sıvıyı temizlediğini gösterdi. Koruyucu olarak bütün hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın ve halkımızın, vücutlarında D ve C vitaminini yüksek tutmalarını her zaman öneriyorum" ifadeleri ile devam etti.







Canan Karatay diğer tavsiyelerini ise şöyle sıraladı: