Koronavirüs'e karşı 'kelle paça' önerisiyle gündeme gelen Prof. Canan Karatay'dan yeni öneri: Karbonatlı gargara
Kovid-19 salgının başında 'kelle paça' ile gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, virüsle mücadele yöntemleriyle ilgili yeni bir tavsiyede bulunarak "Koronavirüse karşı sabah akşam karbonatlı suyla gargara yapın" ifadelerinde bulundu.
İddialı çıkışlarıyla gündeme gelen İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, koronavirüs salgının başında kelle paça tavsiyesi ile gündeme gelmişti.
T24'ün haberine göre, Uluslararası D Vitamini Konseyi üyesi olduğunu anlatan Canan Karatay, "D vitamininin bağışıklık sistemini güçlendirdiği, hastalıklarla da savaştığı gösterildi. Güneşten de alınabiliyor. Hastalıklı kişilerde, bilhassa virüs ve bakteri enfeksiyonu olanlarda D vitamini yüksek olduğu zaman hastalanmıyorlar, hastalansalar da çok hafif atlatıyorlar" dedi.
C VİTAMİNİ AKCİĞERLERİ TEMİZLİYOR
Canan Karatay, sözlerine "2012'de yapılan bir çalışma, C vitamininin hakikaten akciğerlere birikmiş sıvıyı temizlediğini gösterdi. Koruyucu olarak bütün hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın ve halkımızın, vücutlarında D ve C vitaminini yüksek tutmalarını her zaman öneriyorum" ifadeleri ile devam etti.
Canan Karatay diğer tavsiyelerini ise şöyle sıraladı:
- Hiçbir virüs alkali denilen ortamda yaşamaz, bu yıllardır söylenen bilimsel bir gerçektir.
- Bütün arkadaşlarıma, sağlık kurumlarında çalışan herkese ve vatandaşlara sabah-akşam karbonatlı suyla gargara yapmalarını öneriyorum.
- El yıkamak, uyku ve sıvı almak çok önemli.
- C vitaminini ağızdan almak çok önemli.
- Ayda bir mutlaka D vitamini yaptırıyoruz. Bunlar virüslere karşı çok önemli.Deniz ve tuzlu su da çok önemli.