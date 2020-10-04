Koronavirüs'e karşı 'kelle paça' önerisiyle gündeme gelen Prof. Canan Karatay'dan yeni öneri: Karbonatlı gargara
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüs'e karşı 'kelle paça' önerisiyle gündeme gelen Prof. Canan Karatay'dan yeni öneri: Karbonatlı gargara

04.10.2020 08:19 | Son Güncelleme: 04.10.2020 09:20

Kovid-19 salgının başında 'kelle paça' ile gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, virüsle mücadele yöntemleriyle ilgili yeni bir tavsiyede bulunarak "Koronavirüse karşı sabah akşam karbonatlı suyla gargara yapın" ifadelerinde bulundu.

İddialı çıkışlarıyla gündeme gelen İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, koronavirüs salgının başında kelle paça tavsiyesi ile gündeme gelmişti.

Koronavirüs'e karşı 'kelle-paça' önerisiyle gündeme gelen Prof. Canan Karatay'dan yeni öneri: Karbonatlı gargara

T24'ün haberine göre, Uluslararası D Vitamini Konseyi üyesi olduğunu anlatan Canan Karatay, "D vitamininin bağışıklık sistemini güçlendirdiği, hastalıklarla da savaştığı gösterildi. Güneşten de alınabiliyor. Hastalıklı kişilerde, bilhassa virüs ve bakteri enfeksiyonu olanlarda D vitamini yüksek olduğu zaman hastalanmıyorlar, hastalansalar da çok hafif atlatıyorlar" dedi.

C VİTAMİNİ AKCİĞERLERİ TEMİZLİYOR

Canan Karatay, sözlerine "2012'de yapılan bir çalışma, C vitamininin hakikaten akciğerlere birikmiş sıvıyı temizlediğini gösterdi. Koruyucu olarak bütün hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın ve halkımızın, vücutlarında D ve C vitaminini yüksek tutmalarını her zaman öneriyorum" ifadeleri ile devam etti.

Koronavirüs'e karşı 'kelle-paça' önerisiyle gündeme gelen Prof. Canan Karatay'dan yeni öneri: Karbonatlı gargara


Canan Karatay diğer tavsiyelerini ise şöyle sıraladı:

  • Hiçbir virüs alkali denilen ortamda yaşamaz, bu yıllardır söylenen bilimsel bir gerçektir.
  • Bütün arkadaşlarıma, sağlık kurumlarında çalışan herkese ve vatandaşlara sabah-akşam karbonatlı suyla gargara yapmalarını öneriyorum.
  • El yıkamak, uyku ve sıvı almak çok önemli.
  • C vitaminini ağızdan almak çok önemli.
  • Ayda bir mutlaka D vitamini yaptırıyoruz. Bunlar virüslere karşı çok önemli.Deniz ve tuzlu su da çok önemli.
Koronavirüs'e karşı 'kelle paça' önerisiyle gündeme gelen Prof. Canan Karatay'dan yeni öneri: Karbonatlı gargara
Koronavirüs'e karşı 'kelle paça' önerisiyle gündeme gelen Prof. Canan Karatay'dan yeni öneri: Karbonatlı gargara
Haber Yorumları (1)
TAYYAR DURDEN: Teyze sen ölmedin mi daha? Konuşma artık ne olur. Yeter bu insanları enayi yerine koyduğun.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Emrah Ivana Sert Ali Sürmeli Mahsun Kırmızıgül
Spor Arda Turan Gökhan Töre Gökhan Gönül Malcolm Thomas Vincent Aboubakar
Daha Fazla Kaza Otomobil Azerbaycan Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüs'e karşı 'kelle paça' önerisiyle gündeme gelen Prof. Canan Karatay'dan yeni öneri: Karbonatlı gargara - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.10.2020 10:12:29. #1.15#
title