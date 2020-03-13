Koronavirüs (COVID-19) Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunda tanıtıldı
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Koronavirüs (COVID-19) Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunda tanıtıldı

Koronavirüs (COVID-19) hastalığı hakkında Foça İlçe Sağlık Müdürlüğü bilgilendirme konferansı düzenledi.

13.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:11
Koronavirüs (COVID-19) Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunda tanıtıldı

Konferans 12 Mart 2020 tarihinde Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunun konferans salonunda yapıldı. Bilgilendirme; Foça İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden Doktor İlhan Gürbüz tarafından gerçekleştirildi. Toplantıda; Dr. İlhan Gürbüz dünya gündeminde ön sıralarda yer alan "Coronavirus" ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Coronavirüs ile ilgili gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurgulayarak vatandaşların bu konuda endişe etmemeleri gerektiğini söyledi. Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan "Coronavirus" hakkında merak edilen konulara dikkat çeken Dr. İlhan Gürbüz, "Coranavirus bulaşıcı mı? Bulaşma ihtimali ve durumları nelerdir? Virüsten korunmak için neler yapmalıyız? Ülkemizde son durum nedir?" gibi sorulara yanıtlar verdi.

Coranavirus'ün bulaşma yolları ve hastalıktan korunmak için alınabilecek önlemler hakkında da bilgiler paylaşan Dr. İlhan Gürbüz, amaçlarının vatandaşların korku ve paniğe kapılmasını önlemek olduğunu belirterek, gerekli önlemleri alarak enfeksiyonların bulaşma riskinin önlenebileceğini ifade etti. Vatandaşların, basit işlemlerle virüse karşı önlem alabileceğinin altını çizen Dr. İlhan Gürbüz, kişinin kendisi ve ailesi için herkesçe bilinen basit korunma yöntemleri ile hastalıktan korunabileceğini aktardı. Dr. İlhan Gürbüz, "Hastalığın damlacık yoluyla bulaştığını bildiğimiz için enfekte olduğunu düşündüğümüz, temasta bulunmamız gereken kişilerden korunmak için maske takmamız önemlidir. Örneğin, bir solunum yolu enfeksiyonu geçiriyorsak, hastalığı başkalarına yaymamak için maske takmak en önemli uygulamalardan biri olacaktır. Bu, diğer virüslerden korunmak için de güzel bir adım ancak tüm gün boyunca maske takıp dolaşmalıyız gibi bir algı ortaya çıkmasın. Hasta biriyle çok yakın temas kuracaksak basit bir maskeyle korunmak bizim için yeterli olacaktır. Ama bundan da önemlisi el yıkamak, yani ellerimizin hijyeni. Gün içinde birçok yere temas ediyoruz, o yüzden el hijyeni çok önemli. Ne zaman hasta biri ile yakınlaştık, damlacık ile onun ulaşabileceği yerlerle temas ettik, bir yerlere dokunduk sonrasında ellerimizi muhakkak yıkamalıyız. Su ve sabunla ellerimizi ovalayarak yıkamamız önemli bir önlem olacaktır. Dezenfektanlar da bu konuda yeterli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Konferans çıkışı, Foça İlçe Sağlık Müdürlüğü personellerinden Ayşe Zeynep Karakaya, Nurten Güle ve Sultan Güngör Karbon monoksit ve tansiyon ölçümü yaparak personel ve hükümlülere çıkan test sonuçlarına göre bilgi verdiler ve ilgi sağlık bölümlerine yönlendirdiler.

Ayrıca toplantı saatinde Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunda incelemelerde bulunan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Gümüş, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay Karbon monoksit ve tansiyon ölçümü yaparak ve Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Serdar Aktop'da Karbon monoksit ve tansiyon ölçümü yaptırdılar ve sağlık personellerinden bilgi aldılar.

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Kaynak: Bültenler

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