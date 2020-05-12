Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, ekstra ücret aldıkları iddialarını yalanladı
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Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, ekstra ücret aldıkları iddialarını yalanladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, sosyal medyada ücret aldıklarına yönelik çıkan haberleri yalanlayarak kurulda bulunan herkesin gönüllülük esasına göre çalıştığını ifade etti.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, ekstra ücret aldıkları iddialarını yalanladı
12.05.2020 10:29 | Son Güncelleme: 12.05.2020 10:37

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde yol haritasını çizen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin yaptıkları iş karşılığında devletten bir ücret aldıkları iddialarıyla ilgili kurul üyelerinden Prof. Dr. Levent Yamanel "Bu hizmet karşılığı ücret almak aklımızın ucundan bile geçmedi" diye karşılık verdi.

"İLK GÜNDEN BERİ GÖNÜLLÜLÜK ESASIYLA ÇALIŞIYORUZ"

Koronavirüs salgını henüz Türkiye'ye gelmemişken Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu, bu süreçte adeta Türkiye'de atılacak adımlarda söz sahibi oldu.

Bu kritik dönemde herkes Bilim Kurulu toplantılarını ilgiyle takip etti. Her biri farklı üniversitelerde görev alan kişilerden oluşan Bilim Kurulu üyeleri hakkında en çok merak edilenlerden biri de bu hizmet karşısında ne kadar ücret aldıkları oldu. Yeni Asır'ın haberin göre; bu kurulun hiçbir ücret talep etmeden tamamen gönüllülük esasıyla çalıştıkları ortaya çıktı. Konuyla ilgili konuşan kurul üyelerinden Prof. Dr. Levent Yamanel, "Bizler öncelikle Türkiye için, vatanımız için milletimiz için çalışıyoruz. Arkadaşlarım ilk günden bu yana canla başla çalışıyor. Hiç birinin bu hizmet karşılığında bir ücret talep etmek aklının ucundan geçmedi. Sosyal medyada dillendirilen bazı iddialar kulağımıza geliyor. Ancak biz hepimiz bu kurul kurulduğu ilk günden beri gönüllülük esasına göre görev yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Sayın Bakanımız önderliğinde kurulan Bilim Kurulumuzun tek isteği bir an önce bu illet virüsün ülkemizde tamamen gitmesi" dedi.

KURUL ÜYELERİ VE UZMANLIK ALANLARI

Ateş Kara- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Levent Akın- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Epidemiyoloji

Tevfik Özlü- Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Ayşegül Füsun-Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Recep Öztürk- İstanbul Medipol Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Firdevs Aktaş-Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Serhat Ünal-Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Alpay Azap- Ankara üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Yeşim Taşova- Çukurova Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Hasan Tezer-Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Şebnem Erdinç- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Aydın Yılmaz- Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları

Rahmet Güner- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Canan Ağalar- SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Müşerref Şule Akçay- Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Akın Kaya- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

İlhami Çelik-Kayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Levent Yamanel- SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları

Zeliha Tufan Koçak-YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Serap Şimşek Yavuz- İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Mehmet Doğanay-Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Figen Çizmeci Şenel- Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı

Gülay Korukluoğlu-Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu

Ayla Aydın-Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanı

Ali Göktepe-Sağlık Bakanlığı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanı

Selçuk Kılıç-Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanı

Cemil Güneş- Hukuk Müşaviri

Güncel Manşet

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