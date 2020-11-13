Koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin: En az bir yıllık koruma sağlayacak

Koronavirüse karşı geliştirilen aşılar arasında en çok umut vaat eden ve yüzde 90'dan fazla koruma sağladığı açıklanan Pfizer/BioNTech aşısının arkasındaki isim Profesör Doktor Uğur Şahin, aşının koronavirüse karşı en az bir yıl koruma sağlayacağını açıkladı.

Yüzde 90'dan fazla koruma sağladığı açıklanan Pfizer/BioNTech aşısının arkasındaki Türk bilim insanı Uğur Şahin, İngiliz The Guardian gazetesine özel bir röportaj verdi. Eşi Profesör Doktor Özlem Türeci ile birlikte aşıyı geliştiren ve BioNTech'in CEO'su olan Şahin geliştirdikleri aşının koronavirüsün başını ezerek, 2020'de dünyayı esir alan salgına son vereceğinden emin olduğunu açıkladı.

YÜZDE 90'DAN FAZLA KORUMA SAĞLADIĞI GÖRÜLDÜ

ABD'li ilaç şirketi Pfizer tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, Alman BioNTech firmasıyla geliştirilen deneysel koronavirüs aşısının, klinik denemelerin son aşamasında başarılı olduğu duyuruldu. 43 binden fazla gönüllüyle yapılan çalışmanın ara verilerinde de aşının yüzde 90'dan fazla etkili olduğu görüldü. Bir milyon 290 binin aşkın kişinin ölümüne neden olan pandemiye karşı geliştirilen aşı çalışmalarında bir kilometre taşı olarak görülen sonuçlar tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

"SALGINI BU AŞI İLE DURDURABİLİRİZ"

Deneme sonuçları henüz tüm detaylarıyla açıklanmadığı için aşının asemptomatik vakalarda etkili olup olmadığı sorusu belirsizliğini koruyor. Ancak, bu konuda iyimser olduğu belirten BioNTech'in CEO'su "Soru, salgını bu aşı ile durdurabilir miyiz ise, cevabım şu: Evet, çünkü sadece semptomatik enfeksiyonlardan korunmanın bile dramatik bir etkisi olacağına inanıyorum. Deneme çalışmalarının sonuçları açıklanıncaya değin aşının bağışıklık sisteminde yeterince güçlü bir tepki tetikleyip tetiklemeyeceğinden emin değildik. Artık geliştirdiğimiz bu aşının virüsü yeneceğinden kesinlikle eminiz" ifadelerini kullandı.

"AŞI KORONAVİRÜSE KARŞI EN AZ BİR YIL KORUMA SAĞLAYACAK"

Bununla birlikte 55 yaşındaki bilim insanı, üç hafta arayla iki enjeksiyonla uygulanan aşıyı alanların en az bir yıl koronavirüse karşı bağışıklık kazanacağını umduğunu açıkladı.

AŞININ HER YIL YENİLENMESİ GEREKEBİLİR

Şahin, "Şu ana kadar sadece koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresine ilişkin dolaylı ipuçlarımız var. Kovid-19 hastaları üzerinde yapılan araştırmalar, güçlü bir T hücresi bağışıklık tepkisine sahip olanların altı ay sonra hala bu güce sahip olduğunu göstermiştir. En az bir yıl güvende olabileceğimizi hayal edebiliyorum. Ancak Kovid-19 aşılarının her yıl 'yenilenmesi gerekebileceğini göz ardı edemeyiz" ifadelerini kullandı.