Koronavirüs aşısı ücretli mi olacak? Koronavirüs aşısı fiyatı ne kadar?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'de Kovid-19 aşısının ücretli mi ücretsiz mi olacağını canlı yayında duyurdu. Peki koronavirüs aşısının ücreti ne kadar? Koronavirüs aşısı fiyatı ne olacak?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında koronavirüs aşısıyla ilgili ücret bilgisi verdi. Peki koronavirüs aşısı ücreti ne kadar? Koronavirüs aşısının fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar haberimizde...

KORONAVİRÜS AŞISININ FİYATI NE KADAR?

Canlı yayında açıklama yapan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Türkiye'nin özelliği şu, özellikle çocukluk çağındaki aşılarımız ve risk grubu dediğimiz aşıya ihtiyacı olan grubun aşıları devlet tarafından karşılanıyor" diyen Kara, Türkiye'de koronavirüs aşısının yüzde 99.9 ücretsiz olacağını söyledi.

KISITLAMALARIN FAYDASINI NE ZAMAN GÖRÜRÜZ?

Ahmet Hakan'ın "Cumartesi gününden itibaren kaç gün sonra bu kısıtlamaların faydasını görmeye başlayacağız?" sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Ateş Kara, "İlk işaretlerini 10 gün sonra görmeye başlarız ama asıl etkisini 14 ile 21. gün arasında görmeye başlayacağız. Hemen bu etkiyi görme şansımız yok." ifadelerini kullandı.