Koronavirüs aşısı: Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı
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BBC

Koronavirüs aşısı: Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı

23.11.2020 10:42 | Son Güncelleme: 23.11.2020 11:45
Koronavirüs aşısı: Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı

İngiltere'de Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Covid-19 hastalığına karşı yüzde 70 koruma sağladığı açıklandı.

İngiltere'de Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Covid-19 hastalığına karşı yüzde 70 koruma sağladığı açıklandı.

BBC Sağlık ve Bilim Muhabiri James Gallagher, bu açıklamanın hem başarı hem hayal kırıklığı olarak görülebileceğini aktardı.

Pfizer ve Moderna şirketleri daha önce, geliştirdikleri aşının koronavirüse karşı yüzde 95 oranında koruma sağladığını açıklamışlardı.

Ancak Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşının çok daha ucuz olduğu, daha kolay depolandığı ve dünya çapında dağıtımının daha kolay olacağı biliniyor.

Yine de denetleyici kurumlar tarafından onaylanması halinde, Oxford Üniversitesi'nin aşısı koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli rol oynayacak.

İngiltere hükümeti daha önce 100 milyon doz aşı siparişi vermişti.

Bu miktarla 50 milyon kişiye açı yapılabilecek.

Koronavirüs aşısı: Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı
BBC

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