Koronavirüs aşısı hakkında açıklamalar yapan Ercüment Ovalı, Şubat ayını işaret etti
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Koronavirüs aşısı hakkında açıklamalar yapan Ercüment Ovalı, Şubat ayını işaret etti

23 Nisan'da koronavirüs aşısını açıklayacağını duyuran ancak sosyal medya hesaplarını kapatarak sessizliğe bürünen Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Şubat ayı için açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ercüment Ovalı hakkında açıklamalar yapmıştı. Koronavirüs aşısı var mı? Ercüment Ovalı kimdir?

Koronavirüs aşısı hakkında açıklamalar yapan Ercüment Ovalı, Şubat ayını işaret etti
27.07.2020 16:23 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:27

Türkiye'de koronavirüs aşısı ile ilgili çalışma yürüten ve 23 Nisan'da aşıyı açıklayacağını söylemesine rağmen sönük bir açıklamada bulunan Ovalı, kamuoyunda eleştirilerin hedefi olmuştu. Tartışmalara neden olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, tüm sosyal medya hesaplarını kapatarak sessizliğe bürünmüştü. Sessizliğini bozan Ovalı, aşı çalışmalarına devam ettiğini son olarak test için Amerika'dan gelecek hayvanları beklediğini söyledi.

Dünyada yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs ile ilgili Türkiye'de aşı çalışmaları yürüten kişilerden birisi olan Acıbadem Labcell Hücre Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Ercüment Ovalı, tüm sosyal medya hesaplarını kapatarak sessizliğe bürünmüştü. Ercüment Ovalı ilk olarak 23 Nisan'da korona virüs aşısının hazır olacağını açıklamıştı. Ovalı 23 Nisan'da sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 1 aydır gece gündüz çalışarak 6 proje 4 ürün ve 3 makale çıkaran kahramanlarıma teşekkür ediyorum. Canım ülkem artık Covid-19 a karşı aşı geliştirebilen az sayıdaki ülkeler arasında" açıklamasına yer vermişti.

FAHRETTİN KOCA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ercüment Ovalı'nın bu çıkışı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tepkisini çekmişti. Yaşanılan bu gelişmelerin ardından bir süre sosyal medyada da gündem olan Ovalı, 15 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili dostlar. Sosyal medyayı sadece sizleri bilgilendirmek için kullanıyorum. Bir sonraki gelişmeye kadar tweet'imi bu gece yeniden kapatacağım. Görüşmek üzere. Saygılarımla" ifadelerini kullanmıştı.

KORONAVİRÜS AŞISI VAR MI? "2 MİLYON DOZ AŞI ÜRETTİK"

Prof. Dr. Ovalı, "2 milyon doz aşı ürettik. Testler devam ediyor. Türkiye'de yapılan hayvan testleri başarı ile tamamlandı. Son basamak havyan testleri için Amerika'dan 22 Haziran'da deney hayvanları gelecekti ancak bir gecikme oldu. 10 Ağustos'ta deney hayvanları gelecek. Genetiği değiştirilmiş korona virüs ile enfekte olabilen fareler gelecek. 1 ay üzerlerinde testler yapacağız. Ekim sonu gibi insan üzerindeki çalışmalara başlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Aşı için Şubat ayını hedefini yineleyen Ovalı, Şubat ayı sonunda aşı çalışmalarını tamamlayacaklarını söyledi.

Koronavirüs aşısı hakkında açıklamalar yapan Ercüment Ovalı, Şubat ayını işaret etti

ERCÜMENT OVALI KİMDİR?

1961 yılında Kırklareli Babaeskide doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesindeki eğitimini 1985 yılında, 19 Mayıs Üniversitesinde İç Hastalıkları ihtisasını 1991'de, Hematoloji üst ihtisasını 1997'de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. Öğretim üyeliği görevine 1992 yılında KTÜ iç hastalıklarında başladı, 1994'de doçent 1999'da Profesör unvanını aldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Hematoloji bilim dalında öğretim üyeliği görevini yürütürken, 1 Aralık 2010'dan sonra Acıbadem Labcell hücre laboratuvarı ve Kordon Kanı Bankası Mesul Müdürü görevine getirildi. 370'den fazla yayına sahip olan bilim insanı, son 18 yıldır hücresel tedavi ürünlerinin geliştirilmesi ve klinik uygulamasıyla ilgili çalışmalar yürütüyor.

İlk olarak 1998-2007 yılları arasında KTÜ Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumluluğunu üstlendi. Yine bu süreç içerisinde Sağlık Bakanlığı Kemik İliği Nakli Komisyonunda üye ve Kordon Kanı Bankaları Koordinasyon Kurulunda başkan olarak görev yaptı. 2003 yılından sonra KTÜ adına Türkiye'nin ilk GMP laboratuarının Trabzon'daki kuruluşunda proje koordinatörü olarak çalıştı ve 2007 yılından sonrada bu proje kapsamında GMP şartlarında üretim yeri ruhsatına sahip ilk mesul müdür olarak 14 ayrı hücresel tedavi ürününü ülkeye kazandırdı.

1 Aralık 2010 tarihindne itibaren de Acıbadem Sağlık Grubu Hastaneleri GMP ve hücre tedavi ürünleri danışmanlığını ve mesul müdürlüğünü, doku tipleme laboratuarları sorumluluğunu yürütüyor. Acıbadem Kemik iliği nakil merkezinde çalışan Ovalı, 2013'den bu yana TUBA kök hücre kurul üyesi olarak görev yürüten Ovalı'nın 21 ayrı hücresel tedavi ürünü, 4 adet doku mühendisli ürünü bulunuyor. Dünyada ilk kez DMD hastada allogeneik umblikal kord mezenkimal kök hücreleri ile sağlıklı distrofin geninin nakledilebileceğini gösterdiği araştırması en önemli araştırmaları arasındadır.

Ercüment Ovalı, GQ dergisinden Yılın Bilim Ödülü'ne layık görüldü.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kaynak: İHA

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