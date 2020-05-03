Koronavirüs anketinde; Psikolojik olarak olumsuz etkilenenlerin oranı yüzde 52 oldu
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Koronavirüs anketinde; Psikolojik olarak olumsuz etkilenenlerin oranı yüzde 52 oldu

Koronavirüs anketinde; Psikolojik olarak olumsuz etkilenenlerin oranı yüzde 52 oldu
03.05.2020 18:27 | Son Güncelleme: 03.05.2020 18:28

AFYONKARAHİSAR Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fikret Yaman ile araştırma görevlisi Semih Açıkgözoğlu, koronavirüs salgınının Türk toplumundaki etkilerini araştırmak amacıyla 1035 kişiyle online görüştü.

AFYONKARAHİSAR Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fikret Yaman ile araştırma görevlisi Semih Açıkgözoğlu, koronavirüs salgınının Türk toplumundaki etkilerini araştırmak amacıyla 1035 kişiyle online görüştü. Araştırma sonucuna göre, ankete katılanların yüzde 52'si koronavirüsten psikolojik anlamda olumsuz olarak etkilendi.

AKÜ'de görev yapan 2 uzman tarafından Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesini kapsayan araştırma online olarak 1035 kişiyle görüşülerek yapıldı. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının insan hayatına etkisi anket yolu ile ölçüldü. Ankete katılanların yüzde 93'ü, virüsle ilgili bilgiye sahip durumda. Sağlık Bakanlığı'nın da bu süreçte başarılı olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 67 olarak ölçüldü. Araştırmada, katılımcıların yüzde 52'si, psikolojik açından yıprandığını söyledi. Virüsle mücadelede Almanya, İngiltere, İtalya ile Amerika Birleşik Devletleri'ne göre Türkiye'nin daha başarılı olduğu kanaati dikkati çekerken, devletin aldığı tedbirlere halkın büyük bir oranla uyduğu da ön plana çıktı. Katılımcıların, 'Aile bağları güçlendi, tasarruf oranı arttı, internet kullanımı yükseldi' görüşlerine sahip olduğu araştırmaya katılanlar salgın sonrası dünyada birçok şeyin değişeceğini düşünüyor.

'SOSYO-EKONOMİK VE PSİKOLOJİK ETKİLERİNİ ARAŞTIRDIK'AKÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fikret Yaman, Semih Açıkgözoğlu'yla koronavirüs davranış ölçeğini geliştirdiklerini ifade etti. Yaman, "Nedir bu koronavirüs davranış ölçeği? Koronavirüs döneminde halkımızın sosyo-ekonomik ve psikolojik olarak nasıl davranışlar sergilediğini anlamaya yarayan bir ölçek. 11 Nisan- 30 Nisan arasında 1035 kişsiyiye online olarak ulaştık. Türkiye'nin 7 farklı coğrafi bölgesinde farklı cinet, eğitim ve yaş gruplarıyla bu çalışmamızı gerçekleştirdik. Çalışmamızda farklı ilginç gerçek sonuçlar ortaya çıktı" dedi.'EN FAZLA HARCAMA GIDAYA'Koronavirüs döneminde Türk halkının en fazla harcama yaptığı kalemlerin başında gıdanın geldiğini ifade eden Yaman, "Gıdayı temizlik, temizliği ise kitap ve kırtasiye ürünleri takip ediyor. 'Virüsten bana bir şey olmaz' diyenlerin oranı ise yüzde 7 iken yüzde 93 oranında da halkımız virüsten korkmuş ve virüsün bilincine ulaşmış durumda. Sağlık Bakanlığı'nın bu süreci iyi yönettiği düşünülüyor. Yaptığımız çalışmada Sağlık Bakanlığı'na güven tam olarak çıktı" diye konuştu.DİĞER ÜLKELERE GÖRE DAHA İYİYİZDoç. Dr. Fikret Yaman, ankete katılanların yüzde 64'ünün, Türkiye'de sağlık hizmetlerinden koronavirüs salgını döneminde memnun olduğunu ve katılımcıların Türkiye'yi Almanya, İngiltere ve İtalya gibi ülkelerden daha başarılı gördüğünü söyledi.'YENECEĞİMİZE İNANIYORUM'AKÜ'nün yaptığı araştırmanın sonuçlarını değerlendiren vatandaşlardan Özkan Avşar, diğer ülkelere göre Türkiye'nin daha iyi durumda olduğunu söyledi. Avşar, "Hasta saylarını, vefat sayılarını sürekli takip ediyoruz. Ülkeler arasında fark ortada. Ben bu konuda kendi ülkemizi gayet iyi yönde, ön sırada görüyorum. Gerek sağlık ekipmanları olsun gerek hastalara yaklaşım ve tedavi süreci olsun bu konularda kendimizi gayet önde görüyorum. İnşallah bu şekilde de devam eder. Kısa sürede bunu yeneceğimize inanıyorum" dedi.Emekli hemşire Sultan Yıldız, evde kaldıkları süre içerisinde yeme içme ihtiyaçlarının arttığını kaydederek, "Bizim ülkemiz diğer ülkelere göre daha iyi. Sağlık çalışanı arkadaşlarımıza, doktorlarımıza binlerce teşekkürler. Evde kaldığımız sürece alışveriş ihtiyacı artıyor. Sürekli yeme içme ihtiyacı oluyor. O yüzden ihtiyaçlar biraz daha arttı" diye konuştu.

Ev hanımı Dilek Avşar da Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına güvendiklerini belirterek, "Evde kalmak tasarruf etmemizi sağladı. Maske kullanımına oldukça dikkat ediyorum ve kısa zamanda bu salgından kurtulacağımıza inanıyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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