Koronavirüs altında yatan temel neden bulundu? Herkes aynı bulgudan dolayı mı hastalanıyor?
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Koronavirüs altında yatan temel neden bulundu? Herkes aynı bulgudan dolayı mı hastalanıyor?

İngiliz bilim insanları koronavirüs üzerinde araştırmalara başladı. Koronavirüse yakalanan kişilerin ağırlaşmasını altında yatan neden kan pıhtılaşmasıdır. Bu sebepten ötürü ölümler meydana gelmektedir.

Koronavirüs altında yatan temel neden bulundu? Herkes aynı bulgudan dolayı mı hastalanıyor?
17.07.2020 09:27 | Son Güncelleme: 17.07.2020 09:33

İngiltere'nin önde gelen bilim insanlarından biri yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden her hastada kan pıhtılaşması meydana geldiğini öne sürdü. Imperial College London'da bulaşıcı bir hastalık uzmanı olan Profesör Graham Cooke, Kovid-19yenik düşmüş hastaların otopsilerini inceledi. Sonuçlar, tüm Kovid-19 hastalarda bir tür tromboz(kan pıhtılaşması)bulunduğunu çok net bir şekilde gösterdi.

KORONAVİRÜSE NEDEN OLAN SAĞLIK PROBLEMİ NE?

Profesör Cooke, trombozun her ölümün doğrudan nedeni olmadığını, ancak bulguların yeni tip Koronavirüsünvasküler komplikasyonlara (damar hastalıkları) neden olduğu teorisini desteklediğini söyledi.

HER KORONAVİRÜS VAKASINDA KAN PIHTILAŞMASI OLUR MU?

Koronavirüs, akciğerlere saldıran bir solunum hastalığı olarak kabul edilmesine rağmen, ciddi vakalarda kalp, beyin, böbrek gibi diğer organlara zarar verebiliyor.

Cooke, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, "Baktığımız her hastanın vücudunun herhangi bir yerinde tromboz bulgusu olduğunu açıkça gösteren çok büyük bir otopsi serisi gerçekleştirdik. Açıkçası, hastada trombozun nerede görüldüğü biraz şansa bağlı. Koroner trombozu (kalp damarında kan pıhtısı) ve vasküler trombozu (genellikle damarda kan pıhtısı) olan hastalar gördük" ifadelerini kullandı.

KAN PIHTILAŞMASI KORONAVİRÜSÜ NASIL TETİKLER?

Daha önceki çalışmalarda, bilim insanları her üç ağır Kovid-19 hastasından birinde onların ölümüne neden tehlikeli kan pıhtıları geliştirdiklerini açıklamıştı. Pıhtılar, akciğer, kalp, beyin gibi büyük organlara ulaşır ve kan akışını keserse kalp krizi, felç, organ yetmezliği ve emboliyi tetikliyor.

Bununla birlikte, araştırmacılar, virüsün neden kan pıhtılarına neden olduğunu çözememiş olsa da bununla ilgli 3 ana teori bulunuyor.

"Sitokin fırtınası" ile tetiklenen yıkıcı akciğer iltihabı, koronavirüs hastalarının ölümündeki en önemli etken olarak kabul ediliyor.

STOKİN KORONAVİRÜSÜ YENMEDE NASIL YARDIMCI OLUR?

Bağışıklık sisteminin yaralanma veya enfeksiyona tepkisinde yer alan bir grup hücreye sitokin adı veriliyor. Stokinler problemin ortaya çıktığı yere gitmek için yarışıyor ve vücudu yabancı bir istilacıya karşı savunmak için daha fazla bağışıklık hücresi göndermesi için sinyal gönderiyor.

Vücudun kendini iyileştirmesinde önemli bir rol oynayan sitokinler bir süre sonra yıkıcı hasara yol açabiliyor. Bağışıklık hücrelerinin akışı kalıcı olduğunda, bağışıklık sisteminin korumaya çalıştığı dokulardaki hücreleri öldürmeye başlayan iltihaplanma meydana geliyor. Sitokin hücrelerinin aşırı miktarda sinyal vermesi nedeniyle çok uzun süre iltihaplanma kontrol dışı kalabiliyor. Bu iltihap, ise corona virüs hastalarının akciğerlerini dolarak solunum yetmezliğine neden oluyor.Eğer iltihaplanma kontrol edilemezse hastaların birçoğu hayatını kaybediyor.

KAN PIHTILAŞMASININ YAN ETKİLER NELER OLUR?

Bazı bilim insanları, kan pıhtılaşmasının Kovid-19'un insan vücudunu işgal etme biçiminin yan etkisi olabileceğini düşünüyor.

Reading Üniversitesi'nden virologProfesör Ian Jones, "Kovid-19 hücrenin yüzeyindeki ACE2 adlı bir enzime bağlanıyor. Bunu sadece kendini hücreye bağlamanın bir yolu olarak kullanıyor, ancak bunu yaparken ACE2'nin enzim fonksiyonu azalıyor. Bunun sonucunda iseAngiotensin I ve Angiotensin II adı verilen ve birlikte kan basıncını düzenleyen hormonların dengesizleşiyor. Kan pıhtılarının bir nedeni bu olabilir" dedi.

VİRÜS KALP PROBLEMLERİNE ETKİLİ Mİ?

Northwestern Üniversitesi'nde kardiyoloji profesörü olan Dr. Robert Bonow ise kan pıhtılaşmasına virüsün özgün şeklinini neden olabileceğini belirtti. Bonow, virüsün hücrelerdeki reseptörlere kilitlenen sivri uçlarının kan damarlarına yapışabileceğini söyledi. Bu surumun ise kan damarı ve kalp kasına zarar verebiliğini aktardı.

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