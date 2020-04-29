Tıbbi ekipman sıkıntısı çeken Alman doktorlar, durumu çıplak pozlarla protesto ediyor
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BBC

Tıbbi ekipman sıkıntısı çeken Alman doktorlar, durumu çıplak pozlarla protesto ediyor

Koronavirüs salgınıyla mücadele eden Almanya'da bir grup doktor, koruyucu giysi ve malzeme sıkıntısı çektiklerini sebep göstererek protesto başlattı. Fransız bir doktordan ilham alan grup, internet sitesi açarak verdikleri çıplak pozları bu platform üzerinden paylaşıyor.

Tıbbi ekipman sıkıntısı çeken Alman doktorlar, durumu çıplak pozlarla protesto ediyor
29.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:47

Almanya'da bir grup doktor, koronavirüs salgınında yaşadıkları koruyucu giysi ve malzeme sıkıntısını, çıplak pozlarla protesto etmeye başladı. Protestocu doktorlar, "Blanke Bedenken" (Çıplak Kaygılar) adıyla açtıkları internet sitesinde malzeme sıkıntısı çekmelerini sebep göstererek; "hayat kurtarmak için hayatlarını riske attıkları" mesajını veriyor.

''MALZEMELERİMİZ BİTERSE BÖYLE GÖRÜNECEĞİZ''

Sitede bir erkek doktor, muayenehanesinin önünde verdiği çıplak pozla "Biz aile hekimleriyiz. Sizi güvenli bir şekilde tedavi edebilmemiz için koruyucu ekipmana ihtiyacımız var. Elimizde çok az olan bu malzemeler biterse işte böyle görüneceğiz." notunu paylaştı.

Tıbbi ekipman sıkıntısı çeken Alman doktorlar, durumu çıplak pozlarla protesto ediyor

ÜZERLERİNDE SADECE STETOSKOP VAR

Doktorlar, geçen perşembe açtıkları sitenin kamuoyunda büyük ilgi gördüğünü, kısa süre çok sayıda doktorun cinsel organlarını tıbbi cihaz, dosya ya da tuvalet kağıtlarıyla kapattığı çıplak pozlarını paylaştığını söylüyor. Fotoğrafların çoğunda doktorların üzerinde sadece stetoskopları olduğu görülüyor. Fotoğraflardan birinde bir kadın doktor "Yara dikmeyi öğrendim. Neden şimdi maske dikmeyi öğrenmek zorundayım?" yazılı bir döviz tutuyor.

Tıbbi ekipman sıkıntısı çeken Alman doktorlar, durumu çıplak pozlarla protesto ediyor

FRANSIZ DOKTORDAN İLHAM ALDILAR

Doktorlar internet sitesinde, protestolarının ilham kaynağının Fransa'nun Pomerols kasabasında muayenehanesinin önünde koruyucu malzeme sıkıntısına dikkat çekmek için çıplak poz veren Alain Colombie adlı doktor olduğunu söylüyor. Colombie, fotoğrafta üzerinde "Ölüme gönderilen asker" yazılı bir kol bandıyla görülüyor.

YEREL ÜRETİME HIZ VERİLECEK

Birçok ülkede olduğu gibi, Almanya'da da sağlık çalışanları salgının başından bu yana yüz maskesi, siper, eldiven ve tulum gibi kişisel koruyucu malzeme sıkıntısından şikayet ediyor. Almanya koruyucu malzemelerin çoğunu Çin'den ithal ediyordu. Sağlık Bakanlığı'nın dünkü açıklamasında yerel üretime hız verileceği belirtildi. Ülkede vaka sayısı 160 bin'e yaklaşırken ölü sayısı da 6300'ü geçti.

BBC
Haber Yorumları (1)
MURAT: hemen bi yardım kafilesi hazırlayalım ulaştıralım. güçlü ekonomilerinden utansınlar
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