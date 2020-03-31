Koronavirüs: ABD'de vakaların artması hayatı nasıl etkiliyor? ABD, tespit edilen 163 binin üzerinde vaka ile şu ana kadar dünyada en çok COVİD-19 vakasının tespit edildiği ülke oldu.

ABD, dünyada en çok COVID-19 vakasının tespit edildiği ülke oldu. Ülkedeki ilk vakanın görüldüğü şehir olan Seattle'da yaşayan Aysu Uygur, Bill & Melinda Gates Vakfı'nda halk sağlığı alanında çalışan bir genetik doktoru. Dr. Uygur, Amerika'nın koronavirüs gündemini, salgının seyrine dair öngörüleri ve kendi günlük yaşamını, BBC Türkçe'den Esra Yalçınalp'e anlattı. Günlük yaşam nasıl etkilendi? ABD süreci ne kadar başarılı yürütüyor? Salgınının ne zaman en yoğun noktasına ulaşması öngörülüyor? Haber-video: Esra Yalçınalp







