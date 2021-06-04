Koronanın laboratuvardan yayıldığını ilk o söylemişti! Bilim insanı Robert Redfield ölüm tehditlerini aldığını açıkladı
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Koronanın laboratuvardan yayıldığını ilk o söylemişti! Bilim insanı Robert Redfield ölüm tehditlerini aldığını açıkladı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi eski direktörü Virolog Robert Redfield, dünyaya ölüm saçan koronavirüsün Wuhan'daki laboratuvardan yayıldığı iddiasını ilk kez ortaya atan isimdi. O günden sonra hayatının kabusa döndüğünü belirten Redfield, "Başka bir hipotez ortaya koyduğum için dışlandım ve ölümle tehdit ediliyorum. Bunun politikacılardan gelmesini bekliyordum. Bilim tarafından gelmesini değil" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ederken, salgının başladığı günden bu yana 3 milyonu aşkın kişinin ölümüne yol açtı. İlk kez Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün kaynağı o gün bugündür tartışma konusu.

BIDEN YENİ BİLGİLERİN PAYLAŞILMASINI İSTEMİŞTİ

Virüsün, Wuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarından yayıldığı iddiaları son haftalarda yeniden gündeme geldi. St. George's Üniversitesi Onkoloji Profesörü Angus Dalgleish ve Norveçli bilim insanı Dr. Birger Sørensen'in hazırladığı rapor sonrası ABD Başkanı Joe Biden da istihbarat yetkililerine çağrıda bulunarak 90 gün içinde elde edilen yeni bilgilerin paylaşılmasını istedi.

Koronanın laboratuvardan yayıldığını ilk o söylemişti! Bilim insanı Robert Redfield ölüm tehditlerini aldığını açıkladı
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi eski direktörü Virolog Robert Redfield.

"BİLİM SONUNDA KANITLAYACAK"

Virüsün söz konusu laboratuvardan yayıldığı teorisini ilk ortaya atan isimlerden biri olan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) eski direktörü Virolog Robert Redfield, bu sözlerinin ardından ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Mart 2020'de CNN International'a bir mülakat veren Redfield, virüsün laboratuvardan sızdığını söylemiş ve "Diğer insanlar bana inanmayabilir sorun değil. Bilim sonunda bunu kanıtlayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

"POLİTİKACILARDAN BEKLİYORDUM"

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018-2021 yılları arasında CDC'nin başında olan Redfield, Vanity Fair'e yaptığı son açıklamada o günden bu yana yaşadıklarını anlattı. Redfield, "Başka bir hipotez ortaya koyduğum için dışlandım ve ölümle tehdit ediliyorum. Bunun politikacılardan gelmesini bekliyordum. Bilim tarafından gelmesini değil" diye konuştu.

Koronanın laboratuvardan yayıldığını ilk o söylemişti! Bilim insanı Robert Redfield ölüm tehditlerini aldığını açıkladı
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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