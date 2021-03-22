Koronadan ölen sağlık kahramaları için fidan diktiler
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Koronadan ölen sağlık kahramaları için fidan diktiler

22.03.2021 13:30 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:35
Koronadan ölen sağlık kahramaları için fidan diktiler

Sağlık Sen Bursa Şubesi ve Genç Memur Sen üyeleri, Mudanya ilçesinde korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden sağlıkçılar için fidan dikti.

Sağlık Sen Bursa Şubesi ve Genç Memur Sen üyeleri, Mudanya ilçesinde korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden sağlıkçılar için fidan dikti.

Balabancık Mahallesi'ndeki fidan dikimine Memur Sen Bursa İl Temsilcisi, Sağlık Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, Genç Memur Sen Bursa İl Temsilcisi Maskut Ali Atamer ve beraberindeki sendika temsilcileri katıldı. Memur Sen Bursa İl Temsilcisi Sağlık Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, "Salgın zamanı birçok zorluğa rağmen görevlerini fedakarca yerine getiren ve pandeminin kontrol altına alınmasında büyük sorumluluk üstlenen çok sayıda sağlık kahramanı hayatını kaybetti. Tarihe geçecek bu kahramanlık mücadelesinde hayatını kaybeden pandeminin gerçek kahramanlarına sonsuz teşekkür ediyoruz. Sağlık çalışanlarının haklarını savunma ve koruma noktasında en büyük savunucu şüphesiz Sağlık Sen olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Çözüm bekleyen meselelerimiz olduğu gibi birçok konuda da sağlık çalışanlarının haklarını iyileştirmek için önemli işlere imza atarak onların yanlarında olduk olmaya devam edeceğiz. Bugün burada hayatını kaybeden sağlıkçılarımızın hatırasını yaşatmak için fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Hayatını kaybeden sağlık kahramanlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına da bir kez daha başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Koronadan ölen sağlık kahramaları için fidan diktiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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