Koronadan ölen polisin çocuğuna eğitim desteği
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Koronadan ölen polisin çocuğuna eğitim desteği

İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın - Haberler | Güncel

Koronadan ölen polisin çocuğuna eğitim desteği Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Mustafa Dönmez'in çocuğunun ilk, orta ve lise öğrenimi, Kdz.

Koronadan ölen polisin çocuğuna eğitim desteği

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Mustafa Dönmez'in çocuğunun ilk, orta ve lise öğrenimi, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun girişimleri ile özel okul tarafından tam burslu olarak karşılanacak.

Kdz. Eregˆli I·lçe Emniyet Müdürlügˆünde görev yapmakta iken yakalandığı Covid-19 hastalıgˆı nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Mustafa Dönmez'in geride kalan çocuğunun eğitim öğretim hayatına özel okulda devam etmesi üzerine Kaymakamlıkta protokol imzalandı. Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, merhum polis memurunun ailesi, I·lçe Milli Egˆitim Müdürü I·smail Aksoy, I·lçe Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Çelik ve Okul Müdürü Nilay Serter Hanlıoğlu'nu makamında ağırladı.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu törende kısa bir konuşma yaparak, "Vefat acı bir olay ama geride kalanlar için hayat devam ediyor. Hepimiz için doğru bir cümle. Cenazenin olduğu gün bir cümle söyledim; hem çocuklarımız hem eşi bize emanet demiştim. Bunun üzerine bazı çalışmalara girdik. İki çocuğumuzdan bir tanesinin işe yerleştirmek için, bir tanesinin okula başlaması için bir talep de geldi. Aile ile değişik zamanlarda görüşüyoruz. Milli Eğitim Müdürümüzü görevlendirmiştim. Çocuğumuz hangi okulda okumak istiyorsa oraya yerleştirelim diye. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz okul ile görüşmüş, okul yönetimi de bu olaya sıcak bakmış. Ereğli'nin zenginliği burada. Sadece resmi okullar değil, sivil okullar da hayatın içinde olması burada çalışmalara destek vermesi güzel. Bu da iş birliğimizin bir örneği olmuş. Sevgili çocuğumuz bu sene 4. sınıftan itibaren yeni okuluna katılmış olacak. Bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyorum. Bu işte emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Çorumluoğlu, Lise Müdürü Hanlıoğlu'na teşekkür belgesi sundu.

Polis memuru Mustafa Dönmez'in eşi de Kaymakam Çorumluoğlu ve okul yönetimine teşekkür etti. Okul Müdürü Nilay Serter Hanlıoğlu da yaptığı açıklamada Kaymakam Çorumluoğlu ve Milli Eğitim Müdürü Aksoy'a teşekkür ederek, "Biz de Poyraz gibi değerli bir öğrenciye sahip olduk. İnşallah 12. sınıfta başarıyla onu mezun edeceğiz, hep birlikte başarılarını alkışlayacağız." dedi.

Merhum polis memuru Mustafa Dönmez'in oğlu Emir Poyraz Dönmez, 4. sınıftan itibaren 12. sınıftan mezun olana kadar eğitim öğretimini özel okul tarafından tam burslu olarak karşılanacak.

Koronadan ölen polisin çocuğuna eğitim desteği
Koronadan ölen polisin çocuğuna eğitim desteği
Koronadan ölen polisin çocuğuna eğitim desteği
Koronadan ölen polisin çocuğuna eğitim desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın

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