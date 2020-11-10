Koronadan ölen Kızılay Samsun Şube Başkanı son yolculuğuna uğurlandı
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Koronadan ölen Kızılay Samsun Şube Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

10.11.2020 15:49 | Son Güncelleme: 10.11.2020 15:53
Koronadan ölen Kızılay Samsun Şube Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Yakalandığı korona virüse yenik düşen Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel (56), gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yakalandığı korona virüse yenik düşen Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel (56), gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, Kovid-19 tedavisi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. Demirel için Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Pelitköy Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Habib Demirel'in tabutuna omuz verdi.

Habib Demirel 15.00'te kılınan cenaze namazı sonrası Pelitköy Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Çocukları Furkan, Alperen ve Ahmet Kutsi Demirel cenazede duygusal anlar yaşarken, korona virüsü tedavisi tamamlanan eşi Nazan Demirel de cenazeye katıldı. Cenaze namazına ayrıca Kızılay yetkilileri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

1964 yılında Adıyaman'da dünyaya gelen Dr. Habib Demirel, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Samsun İl Sağlık Müdür Yardımcılığı, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Bafra SSK Hastanesi Başhekimliği, Samsun SSK Hastanesi Başhekimliği ve Samsun Gazi Devlet Hastanesi Başhekimliği ile Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevlerinde bulundu. - SAMSUN

Koronadan ölen Kızılay Samsun Şube Başkanı son yolculuğuna uğurlandı
Koronadan ölen Kızılay Samsun Şube Başkanı son yolculuğuna uğurlandı
Koronadan ölen Kızılay Samsun Şube Başkanı son yolculuğuna uğurlandı
Koronadan ölen Kızılay Samsun Şube Başkanı son yolculuğuna uğurlandı
Koronadan ölen Kızılay Samsun Şube Başkanı son yolculuğuna uğurlandı
Koronadan ölen Kızılay Samsun Şube Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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