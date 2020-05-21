Koronada yerli ve milli ilaç müjdesi
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Koronada yerli ve milli ilaç müjdesi

Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Teknopark, COVID19 tedavisinde kullanılan ve daha önce onaylanan iki ilaca ek olarak, iki ilacın daha çalışılması için onay aldı.

Koronada yerli ve milli ilaç müjdesi
21.05.2020 14:47 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:47

Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Teknopark, COVID19 tedavisinde kullanılan ve daha önce onaylanan iki ilaca ek olarak, iki ilacın daha çalışılması için onay aldı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında GAÜN Teknopark'ta yürütülen çalışmalar doğrultusunda, COVID 19 tedavisinde kullanılan ithal ilaçların yerli muadillerinin geliştirilmesine yönelik olarak devam eden biyo-eşdeğerlik çalışmalarında önemli bir başarıya daha imza atıldığını açıklayan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, "Çalışmalar, biyoyararlanım/biyoeşdeğerlik etik kurulunun ve ardından TİTCK/Sağlık Bakanlığı onayı ile başlamaya uygun hale geldi.Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Teknopark Firması Farmagen IKU Merkezi ortaklığı ile devam eden çalışmalarımız neticesinde, hastalarımızın kullanabilmesi için yurt dışından ithal edilen COVID 19 tedavi ilaçlarının yerli ve milli eşdeğerini (muadil) geliştiriyoruz" dedi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, ilaç sektörünün öncü firmaları aracılığıyla Türkiye'de COVID-19 tedavisinde kullanılanLopinavir/Ritonavir, Favipiravir ve Umifenovir adlı ilaçların yerli eşdeğerleri (muadil) piyasaya verilebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Gür, "Dünya'nın yaşadığı bu kritik dönemde; Teknoparkımız ve Yerli İlaç Sanayisinin, Üniversitemiz ile el ele vererek yaptıkları bu çok önemli çalışmalarla Sağlık Bakanlığımız ve halkımızın bu salgınla mücadelede çözüm ortağı olması bizleri gururlandırmıştır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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