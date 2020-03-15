Korona virüsüne karşı Osmanlı yadigarı 'Salep' Korona virüsüne karşı Osmanlı yadigarı 'Salep' Türkiye'de de görülen koronavirüs vakası sonrası vatandaşlar virüsten korunmak için bir çok doğal ürüne yöneldi.

Korona virüsüne karşı Osmanlı yadigarı 'Salep'

ELAZIĞ - Türkiye'de de görülen koronavirüs vakası sonrası vatandaşlar virüsten korunmak için bir çok doğal ürüne yöneldi. Elazığlı bir esnaf dükkanına astığı 'Korona virüsüne karşı salep bulunur' yazı ile satışlarını artırdı.

Çin'de ortaya çıkan Türkiye'ye de sıçrayan Korona virüsü nedeniyle vatandaşlar virüsten korunmak için doğal ürünlere yöneldi. Osmanlı döneminden günümüze uzanan geleneksel lezzet salep, özellikle mevsim geçişlerinin de olduğu bu dönemde gribal enfeksiyonlara ve solunum yollarının sıcak tutulması noktasında vücut direncini arttırıyor. Özellikle Türkiye'de görülen korona virüs vakası sonrası Elazığlılar da doğal ürünlere rağbet gösterdi. Bunun üzerine bir esnaf dükkanına 'Korona virüsüne karşı salep bulunur' yazısı astı,satışları arttı.Vatandaşlarda virüsten özellikle mevsim geçişlerinin olduğu bu dönemde gribal enfeksiyonlara iyi gelen ve solunum yollarını sıcak tutan salep ile korunduklarını belirtti.



"Çok önemli bir şifa deposu"

Dükkanına astığı yazı ile salepe talebin arttığını belirten çay ocağı sahibi Murat Dalgın, " Uzun zamandan beridir Elazığ'da çağ ocağı işletiyorum. Malum Çin'den dünyaya yayılan korona virüsü ülkemizde de görüldü. Osmanlı'dan günümüze gelen bir salep var. Bizler de bunu yapalım dedik ve vatandaşlar tarafından da ilgi gördü. Salep de sağlık açısından çok önemli bir şifa deposu. Özellikle mevsim geçişlerinde salepe ilgi daha da artıyor. Salepin bağışıklık sistemine iyi geldiği malumdur. Salep, bronşit, göğüs hastalıkları, solunum ve bağışıklık sistemine iyi geliyor. O yüzden halk tarafından da tercih ediliyor" dedi.



"Tek çare kendi doğal ve organik ürünlerimize yönelmemizdir"

Hastalığa yakalanmamak için salep içtiklerini dile getiren vatandaşlardan Zafer Yılgın, " Korona virüsü, bilindiği üzere çok ciddi can almaya başladı. Bu virüsten korunmak mümkün değil gibi. Tek çare kendi doğal ve organik ürünlerimize yönelmemizdir. En azından bağışıklık sistemimizi güçlü tutup, bu hastalığı sıkıntısız bir şekilde atlatmamız veya yakalanmamız çok önemli. Bunun için biz de genelde salep kullanıyoruz. Bu tip doğamızda ve yöremizde yetişen ürünleri tercih edilmesini öneririm" şeklinde konuştu.



"Ne bulursak onu deniyoruz ve onun başında da salep geliyor"

Vatandaşlardan İsmail Akar da " Genellikle bu zamanlarda ve kış mevsimde salepi içmemizdeki gaye, vücut direncini arttırması, solunum yollarını biraz daha sıcak tutması ve enfeksiyon kapmamamız açısından iyi olmasıdır ve tercih ediyoruz. Korona virüsünden dolayı ve o salgını biraz daha bertaraf edebilmesi için ne bulursak onu deniyoruz,onun başında da salep geliyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA