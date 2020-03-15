Korona virüsüne karşı Osmanlı yadigarı 'Salep'
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Korona virüsüne karşı Osmanlı yadigarı 'Salep' - Haberler
Türkiye, Elazığ, Yerel

Korona virüsüne karşı Osmanlı yadigarı 'Salep'

Korona virüsüne karşı Osmanlı yadigarı 'Salep' Türkiye'de de görülen koronavirüs vakası sonrası vatandaşlar virüsten korunmak için bir çok doğal ürüne yöneldi.

15.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:25
Korona virüsüne karşı Osmanlı yadigarı 'Salep'

Korona virüsüne karşı Osmanlı yadigarı 'Salep'

ELAZIĞ - Türkiye'de de görülen koronavirüs vakası sonrası vatandaşlar virüsten korunmak için bir çok doğal ürüne yöneldi. Elazığlı bir esnaf dükkanına astığı 'Korona virüsüne karşı salep bulunur' yazı ile satışlarını artırdı.

Çin'de ortaya çıkan Türkiye'ye de sıçrayan Korona virüsü nedeniyle vatandaşlar virüsten korunmak için doğal ürünlere yöneldi. Osmanlı döneminden günümüze uzanan geleneksel lezzet salep, özellikle mevsim geçişlerinin de olduğu bu dönemde gribal enfeksiyonlara ve solunum yollarının sıcak tutulması noktasında vücut direncini arttırıyor. Özellikle Türkiye'de görülen korona virüs vakası sonrası Elazığlılar da doğal ürünlere rağbet gösterdi. Bunun üzerine bir esnaf dükkanına 'Korona virüsüne karşı salep bulunur' yazısı astı,satışları arttı.Vatandaşlarda virüsten özellikle mevsim geçişlerinin olduğu bu dönemde gribal enfeksiyonlara iyi gelen ve solunum yollarını sıcak tutan salep ile korunduklarını belirtti.


"Çok önemli bir şifa deposu"

Dükkanına astığı yazı ile salepe talebin arttığını belirten çay ocağı sahibi Murat Dalgın, " Uzun zamandan beridir Elazığ'da çağ ocağı işletiyorum. Malum Çin'den dünyaya yayılan korona virüsü ülkemizde de görüldü. Osmanlı'dan günümüze gelen bir salep var. Bizler de bunu yapalım dedik ve vatandaşlar tarafından da ilgi gördü. Salep de sağlık açısından çok önemli bir şifa deposu. Özellikle mevsim geçişlerinde salepe ilgi daha da artıyor. Salepin bağışıklık sistemine iyi geldiği malumdur. Salep, bronşit, göğüs hastalıkları, solunum ve bağışıklık sistemine iyi geliyor. O yüzden halk tarafından da tercih ediliyor" dedi.


"Tek çare kendi doğal ve organik ürünlerimize yönelmemizdir"

Hastalığa yakalanmamak için salep içtiklerini dile getiren vatandaşlardan Zafer Yılgın, " Korona virüsü, bilindiği üzere çok ciddi can almaya başladı. Bu virüsten korunmak mümkün değil gibi. Tek çare kendi doğal ve organik ürünlerimize yönelmemizdir. En azından bağışıklık sistemimizi güçlü tutup, bu hastalığı sıkıntısız bir şekilde atlatmamız veya yakalanmamız çok önemli. Bunun için biz de genelde salep kullanıyoruz. Bu tip doğamızda ve yöremizde yetişen ürünleri tercih edilmesini öneririm" şeklinde konuştu.


"Ne bulursak onu deniyoruz ve onun başında da salep geliyor"

Vatandaşlardan İsmail Akar da " Genellikle bu zamanlarda ve kış mevsimde salepi içmemizdeki gaye, vücut direncini arttırması, solunum yollarını biraz daha sıcak tutması ve enfeksiyon kapmamamız açısından iyi olmasıdır ve tercih ediyoruz. Korona virüsünden dolayı ve o salgını biraz daha bertaraf edebilmesi için ne bulursak onu deniyoruz,onun başında da salep geliyor" diye konuştu.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Korona virüsüne karşı Osmanlı yadigarı 'Salep'

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Korona virüsüne karşı Osmanlı yadigarı 'Salep'

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı 'Tüm kafile karantinada' dedi ancak Balıkesir'den gelen görüntü kafaları karıştırdı Haber
Sağlık Bakanı "Tüm kafile karantinada" dedi ancak Balıkesir'den gelen görüntü kafaları karıştırdı
Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız Haber
Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız
Virüse karşı dezenfekte ettiği söylentisi çıktı, satışlar patladı Haber
Virüse karşı dezenfekte ettiği söylentisi çıktı, satışlar patladı
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık Haber
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı Haber
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı
Ünlü iş insanı FETÖ'den gözaltına alındı! Evinde arama yapıldı Haber
Ünlü iş insanı FETÖ'den gözaltına alındı! Evinde arama yapıldı
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti
ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs test sonuçları belli oldu
ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs test sonuçları belli oldu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya tamamen karantina altına alındı
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya tamamen karantina altına alındı
Milyonlarca veli bu soruyu merak ediyor: 23 Mart'tan sonra eğitim nasıl devam edecek?
Milyonlarca veli bu soruyu merak ediyor: 23 Mart'tan sonra eğitim nasıl devam edecek?
Kamyonetin altında 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü, hayatta kaldığına inanamadı
Kamyonetin altında 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü, hayatta kaldığına inanamadı
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde bulunca mahkemenin yolunu tuttu
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde bulunca mahkemenin yolunu tuttu
Koronavirüs salgını yumurta sektörüne de darbe vurdu, 6 tavuk çiftliği iflas etti
Koronavirüs salgını yumurta sektörüne de darbe vurdu, 6 tavuk çiftliği iflas etti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 6'ya yükseldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 6'ya yükseldi
Kraliçe Elizabeth koronavirüs korkusuyla Buckingham Sarayı'nı terk etti
Kraliçe Elizabeth koronavirüs korkusuyla Buckingham Sarayı'nı terk etti
Futbol kamuoyuna bomba gibi düşen haber! Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Futbol kamuoyuna bomba gibi düşen haber! Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son dakika: Türkiye ve Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı'nı yolcu trafiğine kapatacak
Son dakika: Türkiye ve Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı'nı yolcu trafiğine kapatacak
İstanbul vapurlarının efsane satıcısı 'Burhan Pazarlama' hayatını kaybetti
İstanbul vapurlarının efsane satıcısı "Burhan Pazarlama" hayatını kaybetti
ÇAYKUR kaçak çaya karşı Mezopotamya Çayı'nı satışa sürdü
ÇAYKUR kaçak çaya karşı Mezopotamya Çayı'nı satışa sürdü
'Hiç gitmedim' dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor
"Hiç gitmedim" dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede...
İtalya'da koronavirüs sebebiyle oluşan 1 kilometrelik market kuyruğu kameraya yansıdı
İtalya'da koronavirüs sebebiyle oluşan 1 kilometrelik market kuyruğu kameraya yansıdı
Galatasaray-Beşiktaş maçı şifresiz mi? İşte derbi hakkında merak edilen her şey
Galatasaray-Beşiktaş maçı şifresiz mi? İşte derbi hakkında merak edilen her şey
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Vladimir Putin Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Soral Hülya Avşar Rita Wilson Demet Akalın
Spor Fatih Terim Malcolm Thomas Henry Onyekuru Radamel Falcao Fatih Karagümrük
Daha Fazla Avrupa İtalya Market Ankara
Şu an buradasınız: Korona virüsüne karşı Osmanlı yadigarı 'Salep' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 12:52:46. #1.14#