Korona virüsüne karşı bağışıklık sisteminizi güçlü tutun !
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Korona virüsüne karşı bağışıklık sisteminizi güçlü tutun ! - Haber
Anne, Güncel

Korona virüsüne karşı bağışıklık sisteminizi güçlü tutun !

Dr.Fevzi Özgönül konu ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

17.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:33
Korona virüsüne karşı bağışıklık sisteminizi güçlü tutun !

Son zamanlarda dünya üzerinde yaşanan virüs salgını yüzünden bağışıklık sisteminin önemi bir kez daha anlaşılmıştır.Belirtilen istatistiklere göre yaş ilerledikçe vaka sayısı da ve buna bağlı kayıplarda artmaktadır. Bu noktada bağışıklık sisteminin önemi devreye giriyor. Çünkü bu hastalığın henüz bilinen bir tedavisi yok. Hem antiviral etkisi güçlü olan hem de bağışıklık sistemini güçlendiren besinlere yer vermemiz bu noktada çok önemli.Hal böyle olunca da bağışıklık sistemini güçlendiren probiyotik ve prebiyotik en çok araştırılan konuların başında yer aldı .Peki nedir bu probiyotik ? Dr.Fevzi Özgönül şöyle anlatıyor;

Probiyotikler,bağırsaklarda doğal olarak bulunması gereken, sindirime yardımcı olan, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı kişinin direnci artıran, toksik maddelerin ve zararlı mikropların bağırsaklardan kana geçmesini engelleyen, vücudu kansere, besin alerjilerine karşı koruyan, bazı vitaminlerin sentezine yardımcı olan, kronik iltahaplı hastalıkları engellemeye yardımcı olan, depresyon ve benzeri psikolojik hastalıklara karşı da vücudun direncini arttıran dost bakterilerdir.

Bu dost bakteriler, normal doğum sırasında genellikle anneden bebeğe geçerek bebekte üremeye ve onu korumaya başlar.

Anne sütü almak ve uzun süre emmek de bebeğin bağırsağında bulunan faydalı bakterilerin artmasında çok önemli rol oynar. Bu nedenle anne sütü bebeği sadece beslemez, aynı zamanda daha sağlıklı bir birey olmasına da yardımcı olur.

Zamanla düzenli beslenme, doğal probiyotik içeren ( Ev yoğurdu, peynir, turşu vb.) gıdalar ile bu durum düzeltilebildiği gibi günümüzde, probiyotik içeren bebek mamaları ile veya dışarıdan probiyotik içeren destekler ile de düzeltilebilir.

Bakterinin iyisi kötüsü yoktur dengesi çok önemlidir. Bu dengeye mikrobiyata denir. Mikrobiyata bağırsak sağlığımızı ve bizim sağlığımızı doğrudan etkiler.

Mikrobiyatayı en çok etkileyen gıdalar, rafine şeker ve ekmek, kurabiye, kek ve benzeri unlu mamüller ve özellikle gece aşırı meyve tüketimidir. Bu tür gıdalar çok daha kolay şekere dönüşüp enerji verdiği için sindirim sistemi ve mikrobiyata üzerinde kötü etki oluşturarak tembelleşmesini sağlar. Rafine şekerler ve işlenmiş ve unlu gıdalar en büyük zararı mikrobiyata da oluşturur.Uzun süre bu tür gıdalarla beslenen kişinin mikrobiyatasındabu gıdaları parçalayanbakterilerin sayısı artar. Bu durumda bir bakmışsınız ekmeksiz doymamaya başlamış, ne kadar tok olursanız olun canınız tatlı istemeye başlamış olur.

Probiyotik Takviyesi Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Mikrobiyatanın daha kolay dengelenmesi için değişik probiyotik takviyelerin de kullanılabileceğini belirten Dr.Fevzi Özgönül Probiyotik takviye alırken dikkat edilmesi gerekenleri de şöyle açıkladı.

1-İçeriğinde değişik bakterileri içeriyor olması çok önemli. Bir iki bakteri içeren takviyeler çok uzun kullanımda bir çeşidin hakimiyetini sağladığı için zarar verebilir.

2-Bağırsak floranızda olmaz ise olmaz bakteri çeşitlerini mutlaka içermeli. Hem bifido kakterileri, hem laktobasilleri, hem streptocuccusları , hem de prebiyotikleri ( inülin ) içermeli

3-Takviyeler kapsül, tablet formunda olmamalı. Siz doğanın işine ne kadar çok karışırsanız, o kadar zarar verebilirsiniz yada faydasını bilmeden azaltırsınız.

4-Ya sıvı yada toz şeklinde olmalı, üstelik prebiyotik kısmı ne kadar az işlenmişse sıvıya eklediğinizde o kadara zor erir. Suya attığınızda hemen efervesan gibi erimemesi gerekir. Böylece bakterinin canlılığı daha uzun süre muhafaza edilebilir.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Koronavirüs sonrası herkes onun peşine düştü! Satış patlaması yaşanıyor Haber
Koronavirüs sonrası herkes onun peşine düştü! Satış patlaması yaşanıyor
'Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor' diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı Haber
"Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor" diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var Haber
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var
Karantinadaki umreci, ağlayarak yardım istedi: Kurtarın bizi Haber
Karantinadaki umreci, ağlayarak yardım istedi: Kurtarın bizi
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın, duygularını paylaştı Haber
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın, duygularını paylaştı
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu...
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada
Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada
Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı
Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor
İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı
İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak
Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi
Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi
DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın
DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın
Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu
Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu
Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi
Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti
Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Murat Kurum Ali Babacan İçişleri Bakanı Mehmet Cahit Turhan
Magazin Tom Hanks Özge Ulusoy Rita Wilson Sinan Akçıl
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart Türk Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: Korona virüsüne karşı bağışıklık sisteminizi güçlü tutun ! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 12:26:08. #1.14#