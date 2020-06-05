"Korona virüsü ellerimizle yeneceğiz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Korona virüsü ellerimizle yeneceğiz"

"Korona virüsü ellerimizle yeneceğiz" Tüm dünya korona virüs ile mücadele ederken tedbir ve korunma yöntemlerini de ardı ardına uygulamaya koyuluyor.

05.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:34

"Korona virüsü ellerimizle yeneceğiz"

İSTANBUL - Tüm dünya korona virüs ile mücadele ederken tedbir ve korunma yöntemlerini de ardı ardına uygulamaya koyuluyor. Virüsü ellerimizi koruyarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak yenebileceğimizi söyleyen Akdeniz Üniversitesi Farmokoloji Anabilim Dalı Başkanı,Prof. Dr. Coşkun Usta, "Ellerimizi doğal yöntemlerle korumak en önemli önceliklerimizden biri olmalı" dedi.

Dünya, korona virüs ile mücadele ederken tedbir ve korunma yöntemlerini de ardı ardına uygulamaya koyuluyor. Virüs en çok eller ile bulaşıyor. Dolayısıyla pandemi sürecinde kimyasallardan uzak durulmasını söyleyen Akdeniz Üniversitesi Farmokoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Coşkun Usta, "Kimyasallar doğada yüzyıllar içerisinde yok edilmekte ve içme sularımıza karışarak zehir etkisi yapmaktadır. Ayrıca bakteri ve virüslerin direnç gelişmesine neden olarak ileride tedavi edilemeyen daha ciddi enfeksiyonlara yol açabileceğini. Bütün bu açılardan baktığımızda daha doğal maddelere yönelmemize ve bunun da doğa da bulunduğuna işaret ediyor" dedi.

Ayrıca gümüş elementine dikkat çeken Prof. Dr. Usta, gümüşün mikropların hücre duvarını geçirgen kılarak öldürücü etki yaptığını söyledi.

"Gümüş, mikropların hücre duvarını geçirgen kılarak öldürücü etki yapmaktadır"

Virüsün en çok ellerden yayıldığını ve önce elleri korumamız gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Coşkun Usta, "Gümüş, yüzyıllardır değişik amaçlarla ve farklı formlarda kullanılan ve iyi bilinen mikrop öldürücü bir elementtir. Eskiden içme suları bu amaçla gümüş kaplarda servis edilirdi. Colloidal Gümüş, mikropların hücre duvarını geçirgen kılarak öldürücü etki yapmaktadır. Çok güçlü antioksidan etkileriyle ciltte yenileyici ve koruyucu etkileri söz konusudur. Dezenfektan ve antisepsi açısından rahatlıkla tercih edilebilir. Özellikle uzun süreli koruma sağlaması ve organik bir molekül olarak ağız ve mukozalarımıza zarar vermemesi açısından tercih edilebilir. Bu sebeple üç riskli bölge olarak bilinen eller, ağız ve burun daha koruma altında tutulabilir. Bu aynı zamanda maske altında koruma anlamına da gelebilir" açıklamasında bulundu.

"Virüsü eve ya ellerinizle getirirsiniz ya da enfekte olarak getirirsiniz"

Virüsü eve getirmenin öncelikli iki yolu olduğunu hatırlatan Prof.Dr. Usta, "Ya ellerinizle getirirsiniz ya da enfekte olarak getirirsiniz. Maske ve siperlik gibi sosyal mesafe kurallarına uyarak insandan insana geçişi yavaşlatabiliriz. Fakat eller o kadar riskli ki, üstelik kontrol etmemiz de çok zor. Çünkü alışkanlıklarımız var. Eller dışarıya açık olarak kullanılan ve neredeyse gün içerisinde binlerce kez kullanılan, ayrıca da temas noktalarıdır" şeklinde konuştu.

Gümüşün günümüz teknolojisi ve laboratuvar imkanları sayesinde iyonize olarak elde edilebilir olduğunu belirten Prof.Dr. Usta, "Artık bir mili metre kareye binlerce gümüş iyonu sığdırmak mümkün oldu. Bulaşanlar ilk teması önce gümüş iyonları ile yapmak durumundalar. Gümüş iyonları prensip olarak tüm zararlı mikroorganizmalara tutunmak ve o yapının etrafını sararak soluksuz bırakmak üzerine kuruludur. Bu prensip ile virüs, bakteri gibi bulaşmalar ciltte bulunan koruyucu bir zırh tabaka ile yavaşlatılabilir ve durdurulabilir. Ta ki siz ellerinizi sabunlu su ile yıkayıp akıtana kadar kalan sürede ellerinizi ve uygulanan diğer bölgeleri koruma altında tutabilir" dedi.

"Önce eller"

Ellerimizi kullanma noktasında bazı alışkanlıklardan geri dursak dahi 'Temas' mantığını çok iyi öğrenmemiz gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Usta, "Eller ile olabildiğince her şeye az temas çok önemli. Colloidal gümüş olan ve yoğunlaştırılmış jel formunda Bodrum'da sektörel bir firma tarafından jel olarak üretildi. Bodrum'da bulunan özel laboratuvarda eczacı ve kimyagerler tarafından formüle edilerek milli ve yerli bir ürün düşüncesiyle üretildi. Özellikle Bodrum başta olmak üzere diğer dış turizme açık bölgelerimiz Covid-19 salgını açısından daha riskli görülmelidir. Çünkü çeşitli coğrafyalardan oluşan insan popülasyonlarında bulaşma ve mutasyon geçişleri kaçınılmaz olmaktadır. Bu sektörde görev alan hizmet sektörü çalışanları herkesten daha çok kendini korumalıdır. "Önce eller" sloganını toplumsal bir kampanya gibi düşünmek ve her şeyin eller ile başladığını unutmamak gerekiyor" diye sözlerini tamamladı.

Ağzında gümüş kaşık ile doğmak

Çok eski bir deyim olan "Ağzında gümüş kaşık ile doğmak" aslında zenginliğe işaret eden bu deyim, hayat kalitesini anlatıyor. Gümüş kaşıkla yemek yediğiniz zaman gümüşün 4 binden fazla mikrobu kırma özelliği olduğu biliniyor. Padişahların bu yüzden gümüş kaşıkla yemek yediği bilinmekte.

'Korona virüsü ellerimizle yeneceğiz'

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Haber
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı Haber
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı Haber
2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağını iptal etmesine 'Kim Milyoner Olmak İster?' repliğiyle tepki verdi Haber
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?" repliğiyle...
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi Haber
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi
Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı
Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah 'savaş' tehdidi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
Yeni partilerin seçime girmesinin engelleneceği iddialarına AK Parti'den yanıt: Böyle bir gündemimiz yoktur
Yeni partilerin seçime girmesinin engelleneceği iddialarına AK Parti'den yanıt: Böyle bir gündemimiz yoktur
İlçe stadındaki Cuma namazına imam hariç 123 kişi katıldı
İlçe stadındaki Cuma namazına imam hariç 123 kişi katıldı
Kevin Durant, futbol kulübü Philadelphia Union'a ortak oldu
Kevin Durant, futbol kulübü Philadelphia Union'a ortak oldu
Virajı alamayan sürücü otomobille kanala düştü, boğularak hayatını kaybetti
Virajı alamayan sürücü otomobille kanala düştü, boğularak hayatını kaybetti
İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı! Kartpostallık görüntüler oluştu
İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı! Kartpostallık görüntüler oluştu
Beşiktaş, Olimpija'lı Eric Boakye'yi transfer listesine aldı
Beşiktaş, Olimpija'lı Eric Boakye'yi transfer listesine aldı
Esenyurt Meydanı'nda Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi
Esenyurt Meydanı'nda Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi
Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü
Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu
Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü
Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
Edirne'de sıkı önlemler işe yaradı! 3 haftadır yeni vaka tespit edilmedi
Edirne'de sıkı önlemler işe yaradı! 3 haftadır yeni vaka tespit edilmedi
Kavga eden köpekleri herkes izlerken bir vatandaş demir çubukla ayırmaya çalıştı
Kavga eden köpekleri herkes izlerken bir vatandaş demir çubukla ayırmaya çalıştı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Leyla Güven Engin Altay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Ebru Şallı Hülya Avşar Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Lionel Messi Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Mehmet Aurelio
Daha Fazla Kaza Ankara Haziran Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: "Korona virüsü ellerimizle yeneceğiz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 15:36:16. #1.14#
title