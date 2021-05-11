Korona virüsü 109 yaşında yendi, Kaymakam ziyaretine gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Korona virüsü 109 yaşında yendi, Kaymakam ziyaretine gitti

Korona virüsü 109 yaşında yendi, Kaymakam ziyaretine gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Akçakent Kaymakamı Fikri Badioğlu, 109 yaşında korona virüsü yenen Feride Şahin'i ziyaret etti.

Akçakent Kaymakamı Fikri Badioğlu, 109 yaşında korona virüsü yenen Feride Şahin'i ziyaret etti.

Korona virüsü 109 yaşında yenmeyi başaran Feride nineye İlçe Kaymakamı Fikri Badioğlu, Akçakent ilçe Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç ve İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Çakmak Anneler Günü dolayısıyla evinde ziyaret etti.

3 hafta önce korona virüse yakalanan ve evinde gördüğü tedavi sonucu virüsü yenen Feride Nine'ye geçmiş olsun ziyareti ve anneler günü kutlaması aynı anda yapıldı.

Korona virüs aşısı olan 109 yaşındaki Feride Nine'nin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu gözlemleyen yetkililer, korona virüs aşısının önemine dikkat çekti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özcan Deniz Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Korona virüsü 109 yaşında yendi, Kaymakam ziyaretine gitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 11:19:11. #1.15#

title