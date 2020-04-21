Korona virüsten vefat eden Dr. Yavuz Kalaycı görev yaptığı yerde anıldı
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Yavuz Kalaycı, İstanbul, Anne

Korona virüsten vefat eden Dr. Yavuz Kalaycı görev yaptığı yerde anıldı

Korona virüsten vefat eden Dr. Yavuz Kalaycı görev yaptığı yerde anıldı Aile Hekimleri Derneği Başkanı Demir, merkeze Dr.

21.04.2020 19:23 | Son Güncelleme: 21.04.2020 19:27
Korona virüsten vefat eden Dr. Yavuz Kalaycı görev yaptığı yerde anıldı

Korona virüsten vefat eden Dr. Yavuz Kalaycı görev yaptığı yerde anıldı

Aile Hekimleri Derneği Başkanı Demir, merkeze Dr. Yavuz Kalaycı'nın adının verileceğini açıkladı

Kutbettin Demir: "Çocuklarına sahip çıkacağız"

İSTANBUL - Anne ve babasını koronavirüs nedeniyle kaybettiği belirtilen ardından kendisi de covid-19 nedeniyle vefat eden Aile Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı, görev yaptığı Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde düzenlenen törenle meslektaşları tarafından anıldı. Kalaycı'nın ölmeden önce arkadaşlarına çocuklarını emanet ettiğini söyleyen Aile Hekimleri Derneği Başkanı Kutbettin Demir, "Çocuklarına sahip çıkacağız. Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nin Dr. Yavuz Kalaycı Aile Sağlığı Merkezi olarak isminin değişeceğini ifade ettiler" dedi.

Aile Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı'nın koronavirüs nedeniyle vefatı dolayısıyla, görev yaptığı Eyüpsultan, Nişanca Aile Sağlığı Merkezi (ASM)'nde anma töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, aile hekimleri, çalışma arkadaşları ve sağlık çalışanları katıldı. Törende konuşan Aile Hekimleri Derneği Başkanı Kutbettin Demir, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle konuştuğunu ifade ederek "Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nin Dr. Yavuz Kalaycı Aile Sağlığı Merkezi olarak isminin değişeceğini ifade ettiler" dedi.

"Kilyos mezarlığında annesinin yanına defnedildi"

Dr. Yavuz Kalaycı ile 3 yıldır beraber çalışan Dr. Cansu Begüm Üceş, "Cenazesine doktorlar olarak sadece biz katılabildik. Hem sokağa çıkma kısıtlaması olmasından dolayı hem de cenazeler yapılamıyor. Kilyos Mezarlığında annesinin yanına defnedildi" dedi.

"Önce yoğun bakımda babasını, birkaç gün sonra annesini kaybetti"

Törende konuşan Aile Hekimleri Derneği Başkanı Kutbettin Demir, "İstanbul'da 160 meslektaşımızdan bir tanesi. Hem kendisi hem anne ve babası yakın dönemde hastalandılar. Önce yoğun bakımda babasını, birkaç gün sonra annesini kaybetti. Aynı dönemde entübe olarak 20 güne yakın yaşam mücadelesi verdi. Dr. Yavuz Kalaycı, ailesini, sevdiklerini, 6 ve 10 yaşındaki kız çocuklarına kavuşmak için çok mücadele verdi. 32 yıl boyunca hayat kurtarmaya çalıştı" dedi.

"Dr. Yavuz Kalaycı'nın resmi olarak da görev şehidi sayılmasını gerektiğini düşünüyoruz"

Sağlık çalışanlarının yanında olmak için anma töreninin gerçekleştirildiğini ifade eden Demir, "Biz biriz demek istedik. O yüzden buradayız. Dr. Yavuz Kalaycı'nın resmi olarak da görev şehidi sayılmasını gerektiğini düşünüyoruz. Bizim için zaten böyle. Çünkü biz gerçek bir savaş ve salgınla mücadele içindeyiz. Tüm sağlık çalışanlarının morallerinin en üst düzeyde tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Doktor beyin huzurunda onun en son dediği şekliyle meslektaşlarına emanet ettiği 6 ve 10 yaşındaki kız çocuklarının bize de emanet olduğu, o emanete sahip çıkacağımızı en güçlü şekilde söylemek istiyorum" dedi.

"Çocuklarına sahip çıkacağız"

Sosyal medyadaki bazı iddialarla ilgili soruyu yanıtlayan Demir, " Özellikle kardeşinin vefat ettiği, eşinin yoğum bakımda olduğu gibi açıklamalar oldu. Bunlar yanlış. Yalnız annesini ve babasını ne yazık ki kaybetti. Koronadan dolayı kaybedildiği söylendi. Birlikte hastalandılar. Testler yüzde 50-60 ölçüyor. Kliniği ve diğer bulguları doğruysa korona olarak tedavi görüyor. Ona göre defnediliyor. Çocuklarını emanet ettiği doğru. Dönem arkadaşlarına söylenmiş bir şey bu. Biz hepimiz aynı duygu içindeyiz. Bizlere de bir şey olduğu zaman meslektaşlarımızın kardeşlerimizin hiç bir şey söylemesek bile sevdiklerimize sahip çıkacağının farkındayız. Biz de o duyguyla çocuklarına sahip çıkacağız" dedi.

"Dr. Yavuz Kalaycı Aile Sağlığı Merkezi olarak isminin değişeceğini ifade ettiler"

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle konuştuğunu ifade eden Demir, "Sağlık Bakanlığı ile görüştüklerini, Sağlık Bakanlığı'nın onayladığını, resmi yazının yazılacağını onay geldikten sonra da Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nin Dr. Yavuz Kalaycı Aile Sağlığı Merkezi olarak isminin değişeceğini ifade ettiler" dedi.

Törende gerçekleştirilen konuşmaların ardından Dr. Yavuz Kalaycı için saygı duruşunda duruldu. Ardından Kalayı'nın çalıştığı masaya karanfil bırakıldı.

Korona virüsten vefat eden Dr. Yavuz Kalaycı görev yaptığı yerde anıldı

Kaynak: İHA

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