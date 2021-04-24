Korona virüse yakalanan adam şınav çekti, havada pedal çevirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Korona virüse yakalanan adam şınav çekti, havada pedal çevirdi

Korona virüse yakalanan adam şınav çekti, havada pedal çevirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak'ta burun akıntısı ve öksürükle yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığı üç çocuk babası Halim Demir, izole olduğu evinde çektiği video ile sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Zonguldak'ta burun akıntısı ve öksürükle yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığı üç çocuk babası Halim Demir, izole olduğu evinde çektiği video ile sosyal medyada büyük ilgi gördü. Memleketi Trabzon'a yürüme gidecek bir enerjiye sahip olduğunu söyleyen Demir, korona virüse yakalanan hastalara böyle moral verdi.

Dilaver Mahallesi'nde yaşayan 49 yaşındaki 3 çocuk babası Halim Demir, bir hafta önce pankreas hastalığı sebebiyle hastaneye başvurdu. Öksürükle birlikte burun akıntısı da yaşayan Demir'in korona virüs testi pozitif çıktı. Test sonucunu öğrenince evinde izole olan adam, enerjisiyle güldürdü. Korona virüse yakalanmasına rağmen neredeyse memleketi Trabzon'a yürüme gidecek kadar enerjiye sahip olduğunu söyleyen Demir, yaptıklarıyla korona virüs hastalarına da moral oldu.

Ailesinin şaşkın bakışları arasında şınav ve mekik çeken, havada pedal çeviren Halim Demir, "Şu an korona virüslü hastalara bir anlık sevinç, umut olsun diye bu videoyu paylaşmak istedim. Yaklaşık bir hafta önce öksürükle beraber burnum aktı. Pankreastan dolayı hastaneye yatmam gerekiyordu. Yatış öncesi yapılan tahlillerde Covid olduğum çıktı. Karantinadayım. Gerek hastanede bana verilen serumlar, kullandığım ilaçlarla beraber belki de gençliğimden beri bu kadar derin nefes aldığımı, bu kadar zinde olduğumu, dinç ve hareketli olduğumu hatırlamıyorum. Kanım damarlarıma sığmıyor. Ev içindeki hareketlerime kızlarım da şaşırdı, eşim de şaşırdı. Covid'e yakalanmak başka bir şey biraz da kafamızda yenmemiz lazım. Eğer bunun ispatını istiyorsanız gerçekten Covid hastası olarak yaşım iyi kötü 49-50'ye geldi. Ne kadar şınav, mekik çekebileceğimi size göstereceğim. Ama istediğim şey Covid'in belirli bir sıkı dönemi olsa da belirli bir rahat dönemi de var" diye moral oldu. - ZONGULDAK

Korona virüse yakalanan adam şınav çekti, havada pedal çevirdi
Korona virüse yakalanan adam şınav çekti, havada pedal çevirdi
Korona virüse yakalanan adam şınav çekti, havada pedal çevirdi
Korona virüse yakalanan adam şınav çekti, havada pedal çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi
Bilim Kurulu üyesi ''Bu bir savaş'' diyerek çağrı yaptı: Tam kapanma kaçınılmaz
Bilim Kurulu üyesi ''Bu bir savaş'' diyerek çağrı yaptı: Tam kapanma kaçınılmaz
İshal şikayetiyle veterinere götürülen buzağılarda koronavirüs çıktı! Hayvanını bırakıp kaçan bile var
İshal şikayetiyle veterinere götürülen buzağılarda koronavirüs çıktı! Hayvanını bırakıp kaçan bile var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Sergen Şeyma Subaşı Toprak Sergen Kaan Yıldırım
Spor Diego Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Korona virüse yakalanan adam şınav çekti, havada pedal çevirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 10:48:34. #1.16#

title