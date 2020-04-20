Korona virüse yakalanan 74 yaşındaki hasta, 11 gün sonra taburcu oldu Korona virüse yakalanan 74 yaşındaki hasta, 11 gün sonra taburcu oldu Yoğun bakımda tedavi gören hasta entübe olmadan servise alındı Korona virüs (Covid-19) pandemisine yakalanan hastalar arasında iyileşenler taburcu olmaya devam ediyor.

Korona virüse yakalanan 74 yaşındaki hasta, 11 gün sonra taburcu oldu

Yoğun bakımda tedavi gören hasta entübe olmadan servise alındı

DÜZCE - Korona virüs (Covid-19) pandemisine yakalanan hastalar arasında iyileşenler taburcu olmaya devam ediyor. Düzce'de 11 gün önce virüs bulaşan 74 yaşındaki Bayram Kısakol, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde gördüğü tedavi sonrasında alkışlarla taburcu edilerek evine gönderildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından dünya genelinde etkili olan korona virüse (Covid-19) yakalanarak hastanelerde tedavi gören vatandaşlar virüsü yenerek taburcu olmaya devam ediyor. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Pandemi İzolasyon Merkezi'nde tedavi gören 74 yaşındaki Bayram Kısakol'da taburcu edilen hastalar arasında yer aldı. 11 gün önce yaptırdığı testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan Kısakol, bugün alkışlarla evine gönderildi.

Taburcu olan Bayram Kısakol, hastaneye yattıktan sonra sağlık çalışanlarının destekleri ile taburcu olduğunu dile getirdi. Kısakol, "Çok iyiyim. Allah razı olsun doktorlarımızdan. Sıkıntım yok. Bana burada çok iyi baktılar. Grip vardı bende geldim baktılar virüs çıktı. Ankara'ya tahlillerim gitti ve negatif çıktı. Allah'a şükür çok iyiyim. Allah kimseye devletimize doktorlarımıza zeval vermesin. Bunu bilen bilir bilmeyen bilmez" dedi.

Yoğun bakımda tedavi gören hasta entübe olmadan servise alındı

Düzce Kamu Hastaneleri Birliği Başkan Yardımcısı Dr. Elif Yılmaz, "Hastamız 74 yaşında bütün sıkıntıları geçti. Hastane'de misafir ediyorduk. Hastalık bulguları düzeldi. Evine gönderiyoruz. İleri yaşta da hastalarımızın iyileştiğini görüyoruz. İyi bir tedavi yöntemi yaptığımızı görüyoruz. Bugün yaklaşık 10 hastamızı taburcu ediyoruz. Hastane süreçleri bitti. Evlerindeki tedavileri devam edecek. Bir başka iyi bir durum daha var. Yoğun bakımda yatan bir hastamız, entübe olmadan normal servise aldık. O açıdan da umutlu olabileceğimiz şeyler oluyor. Düzce iyiye gidiyor" şeklinde konuştu.

Yetkililerden alınan bilgilere göre 74 yaşındaki İbrahim Kısakol'un yanı sıra il genelinde 10 hasta daha taburcu edildi.

Kaynak: İHA