Korona virüse 'kukalı' önlem
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Çin Halk Cumhuriyeti, Diyarbakır

Korona virüse 'kukalı' önlem

Korona virüse 'kukalı' önlem Diyarbakır'da tespih ustaları, Osmanlı döneminden bu yana vatandaşların ve hekimlerin hijyen açısından itibarını gösteren kukadan yapılma tespihlerin, antibakteriyel özelliği nedeniyle korona virüsüne karşı kullanılabileceğini söyledi.

18.03.2020 20:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:42
Korona virüse 'kukalı' önlem

Korona virüse 'kukalı' önlem

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da tespih ustaları, Osmanlı döneminden bu yana vatandaşların ve hekimlerin hijyen açısından itibarını gösteren kukadan yapılma tespihlerin, antibakteriyel özelliği nedeniyle korona virüsüne karşı kullanılabileceğini söyledi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Vatandaşlar korona virüse karşı tüm yolları denerken teşbih ustalarından da bir tavsiye geldi. Antibakteriyel özelliği bulunan ve kukadan yapılan tespihlerin mikrobu önleyebileceğini ifade etti.

Yıllardır tespih işiyle uğraşan Kenan Aksu, kuka teşbihin önemini anlatarak korona virüsüne karşı kullanılabileceğini söyledi. Aksu, "Değerli ve kıymetli tespihleri satıyoruz, son dönemde bütün dünyada, Avrupa ve ülkemizde korona virüs meselesi var. Geçmişimize baktığımız zaman Osmanlı döneminde bütün padişahların, vezirlerin ellerinde teşbih vardı. Bunu antibakteriyel özellik taşıdıkları için kullanıyordu. Osmanlıda şöyle söylüyorlar, o zamanlar tıp ile ilgilenen herkes elinde kuka teşbihi olmaz ise Osmanlılar saraya almıyorlarmış. O zamanki tabipler, hasta gittiğinde kuka teşbih çekmeyen hekimlere hasta itibar göstermiyormuş hijyenik açısından temiz olmadıkları için. Osmanlı döneminden beri idarecileri bunu keşfetmişler, kuka teşbihin antibakteriyel olduğunu, mikroplardan arındırdığını tespit etmişler. Bunları kendimiz söylemiyoruz, Osmanlı arşivlerinde veya yazılarda bizde görüyoruz. Bunun yanında damla, Osmanlı tespihler stresi, vücuttaki hastalıkla ilgili mikropları arındıran özellik olduğu söyleniyor. Ama kukanın önemi ise antibakteriyel vücuda gelecek olan herhangi bir mikrobu önleyen bir meyve ağacının özü olan kukanın çekildiği söyleniyor. Bu yüzden kuka teşbih çok önemli olduğunu son dönemdeki korona virüs davasından biz de öğreniyoruz. Büyüklerimiz boşuna bu kuka teşbihi çekmemişler. Temizlik malzemeleri muhakkak evlerde kullanılmalı, bu kukada elde kullanılırsa mikroplardan kurtarılır" dedi.

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Kaynak: İHA

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