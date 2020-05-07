Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi
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Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi
07.05.2020 17:47 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:05

Antalya'da 19 yaşında olması nedeniyle, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına takılan gelin adayı, Vali Münir Karaloğlu'nun verdiği özel izinle 24 yaşındaki nişanlısıyla dünyaevine girdi.

Antalya'da şoför Nedim Kütük ve Aslınur Gümüş, geçtiğimiz aralık ayında nişanlandı. Mart ayına düğün kararı alan genç çift, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) engeline takıldı. Gelin adayının 19 yaşında olması ve sokağa çıkma kısıtlamasına takılması nedeniyle nikah da kıyılamadı.

HAMİLE KADINI ÖRNEK ALDI VALİ'YE YAZDI

Düğünleri iptal olan gençler, en azından nikah kıyabilmek için uğraş vermeye başladı. Yaklaşık bir aylık girişimine rağmen Kütük, nişanlısı Gümüş'e nikah için izin alamadı. Birkaç gün önce sokağa çıkma kısıtlamasında canı karpuz isteyen hamile bir kadının Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan yardım istemesini ve bu isteğinin yerini getirildiğini gören Nedim Kütük'te Vali Münir Karaloğlu'ndan sosyal medya hesabından mesaj atarak yardım istedi.

"SAYGIDEĞER VALİM EVLENMEK İSTİYORUZ"

Kütük mesajında, "Sizden başka çaremiz kalmadı sayın Valim, lütfen yardımcı olun. Nikah dairesi izinli yazılı belge istiyor. Nişanlımın yaşı 19 olduğu için, lütfen artık yardım edin nikahımızı yapalım. Saygıdeğer Valim evlenmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi

ÖZEL İZİNLE EVLENDİRME DAİRESİNE GİTTİLER

Vali Karaloğlu, gencin mesajına, "Arkadaşlar sizi arayacak" diye cevap verdi ve yaş sınırına takılan 19 yaşındaki Aslınur Gümüş için bugüne bir günlük özel izin verildi. Muratpaşa Kaymakamlığınca düzenlenen 'evlendirme' amaçlı seyahat izin belgesini alan gençler Kepez Belediyesi Evlendirme Dairesinin yolunu tuttu. Öğleden sonra nikah salona gelen gençlerin nikahları düzenlenen törenle kıyıldı. Maskeli şekilde, şahitler eşliğinde nikahları kıyılan gençlerden evlilik cüzdanı geline verildi.

"YAŞIMDAN DOLAYI YASAĞA TAKILDIM"

Aslınur Gümüş, "Çok mutluyum. Bize bu imkanı sağladığı için, valimiz ve kaymakamımıza çok teşekkür ederiz. Biz geçtiğimiz aralık ayında nişanlandık, mart ayında da düğünümüz olacaktı. Ama iptal oldu korona virüs nedeniyle. Bizde nikah yapmak istedik ama yaşımdan dolayı olmadı. Bunun ardından nişanlım Vali Münir Karaloğlu'na sosyal medya aracılığıyla mesaj attı. Sağ olsun bizi geri çevirmediler. Bir günlük izin verildi. 19 yaşında sokağa çıkma yasağına takıldım.Ama böyle olunca da bizim için güzel bir anı oldu" dedi.

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi

"EVLENEMEYECEĞİZ DİYE DÜŞÜNÜYORDUK"

Nedim Kütük,1,5 aydır çok sıkıntı yaşadığını dile getirerek, "Her yere başvuru yaptım ama çözüm olmadı. Sağ olsun Valimize sosyal medyadan mesaj attım. Bu mesajı atma sebebim de hamile bir bayanın valimizden karpuz istemesiydi. Bende şansımı denemek istedim. Olumlu geri geldiler, çok teşekkür ediyorum. Evlenemeyeceğiz diye düşünüyorduk" ifadelerine yer verdi.

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi

Kaynak: İHA

Manşet

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