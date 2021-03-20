Korona virüs vakalarının arttığı ilkokulda uzaktan eğitime geçildi
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Korona virüs vakalarının arttığı ilkokulda uzaktan eğitime geçildi

20.03.2021 14:02 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:06
Korona virüs vakalarının arttığı ilkokulda uzaktan eğitime geçildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde korona virüs vakalarının arttığı bir ilkokulda eğitime uzaktan devam edilecek.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde korona virüs vakalarının arttığı bir ilkokulda eğitime uzaktan devam edilecek.

Kocasinan ilçesinde bulunan Avukat Ahmet Ulucan İlköğretim Okulu'nda korona virüse enfekte öğrenci, öğretmen ve personel sayısında artış olması üzerine, bulaşı engellemek amacıyla 9 gün eğitime ara verildi. Okulda, eğitimin uzaktan devam edeceği bildirildi.

Kocasinan Kaymakamlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar, şu şekilde bildirildi:

"İlçemiz Avukat Ahmet Ulucan İlköğretim Okulunda COVİD-19 ile enfekte öğrenci, öğretmen ve personel sayısında artış olması üzerine, salgının yayılmasını ve bulaşı engellemek amacıyla bu okulda yüzyüze eğitim ve öğretime 20.03.2021 tarihinden 29.03.2021 tarihine kadar ara verilmesine, bu süre zarfında eğitim öğretimin uzaktan eğitim yoluyla sağlanmasına, Bu süreçte öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarının evden çıkmamalarının sağlanmasına ve bu kararın okul yöneticileri vasıtasıyla tüm velilere duyurulmasına, alınan bu karara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." - KAYSERİ

Korona virüs vakalarının arttığı ilkokulda uzaktan eğitime geçildi
Korona virüs vakalarının arttığı ilkokulda uzaktan eğitime geçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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