Korona virüs tedbirli LGS maratonu başladı Korona virüse karşı yoğun önlemlerin alındığı Liselere Geçiş Sınavı başladı.

Korona virüse karşı yoğun önlemlerin alındığı Liselere Geçiş Sınavı başladı. Yaklaşık 2 milyon öğrencinin katıldığı sınavda maske ve sosyal mesafe kuralına özen gösterildi.

Korona virüs tedbirlerinin yoğun olarak uygulandığı Liselere Geçiş Sınavı(LGS) saat 09.30'da başladı. Sabahın erken saatlerinde velileriyle birlikte Üsküdar Capitol Ortaokuluna gelen öğrenciler, maske kuralına özen gösterdi. 8. sınıf öğrencileri okulun içine sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde içeri alındı. Öğrencilerin mevcut maskeleri çıkarılarak yeni maske takmaları sağlandı. Ellerini dezenfekte eden öğrenciler sınıflarına geçti. Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde oturma düzenleri sağlandı. Okulun girişindeki görevliler, maske, eldiven ve siperlik takarak önlemlerini aldı.

Sınava giren bir öğrenci, korona virüs nedeniyle evde daha çok ders çalışabildiğini söyleyerek heyecanlı olduğunu belirtti. Alınan tedbirlerden memnun olduklarını söyleyen veliler ise, sınava girecek olan öğrencilere başarılar diledi.

Okulun bahçesine girmesine izin verilmeyen aileler, okulun girişinde çocuklarını bekliyor. 2 oturumda gerçekleştirilecek olan sınavın 12.50'de sona ermesi bekleniyor. Öte yandan, sınav giriş ve çıkışlarında yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA