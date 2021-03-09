Korona virüs tedbirlerini içeren broşür dağıtıldı

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara korona virüs tedbirlerini içeren broşür dağıtıldı.

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara korona virüs tedbirlerini içeren broşür dağıtıldı.

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman merkezde Covid-19'a karşı korunma yollarını anlatan broşür dağıtıldı. İl müdürü Fehmi Çelik'in de katıldığı etkinlikte, broşür dağıtılan vatandaşlar korona virüse karşı dikkatli olmaları hususunda uyarıldı.

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, çarşı merkezindeki esnafa, cadde üzerinde bulunan ve yolda yürüyen vatandaşlara, maske, mesafe ve hijyen konusunda bilgi verdi.

Fehmi Çelik, "Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı haritada ilimiz ne yazık ki kırmızı kategoride yüksek riskli bölgeler arasında yer alıyor. Bu pozisyon ilimizde normalle sürecini geciktirmektedir. Bu süreci en iyi şekilde atlatmanın en temel kurallarını bilerek hayatımızda uygulamamız gerekiyor. Vatandaşlarımızı korona virüse karşı bilgilendirmek ve koron virüse karşı alınacak tedbirler konusunda bilgi sahibi yapmak istedik. Bu anlamda hazırladığımız broşürü vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Vatandaşlarımızdan beklentimiz maske, mesafe ve temizliğin vazgeçilmezleri olmasıdır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı