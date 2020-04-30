Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı Koronavirüs tedbirleri kapsamında büyükşehirlere giriş çıkışlar kapatılırken Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmek isteyen 8 Pakistanlı kaçak göçmen, 275 kilometre yürüdükten sonra Bursa girişinde polise yakalandı.

Kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yapan ve Avrupa'ya kaçmak için Çanakkale'ye giden 8 Pakistanlı burada polis ekiplerine yakalandı. 14 günlük karantina sürecinin ardından serbest kalan ve İstanbul'a gitmek için harekete geçen 8 Pakistanlı akıl almadık bir yola başvurdu.

ARAÇ BULAMAYINCA İSTANBUL'A YÜRÜMEYE BAŞLADILAR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinin giriş ve çıkışlarının yasak olması nedeniyle araç bulamayan Pakistanlılar, Çanakkale'den İstanbul'a gitmek için yürümeye başladı. İlk olarak Balıkesir'e geçen gençler burada bir kaç gün kaldıktan sonra İstanbul'a gitmek için Bursa'ya doğru yürümeye başladı.

BURSA'DA POLİS ÇEVİRDİ

2 günlük yolculuğun ardından Bursa şehir merkezine yaklaşan Pakistanlılar, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesinde kurulan uygulama noktasına takıldı. Araç trafiğinin çok fazla olduğu ve şehir merkezine giriş yapan araçların tek tek kontrol edildiği uygulama noktasındaki polis ekipleri, yürüyerek gelen Pakistanlıları görünce şaşırdı. Uygulama noktasındaki polis ekipleri, yürüyerek gelenleri durdurarak kimlik sormak için durdurunca duyduklarına onlar da şaşırdı. Pakistanlıların Çanakkale'den İstanbul'a yürüyerek gitmeye çalıştıklarını öğrenince, 8 kaçağı gözaltına aldı. 8 Pakistanlı işlemler yapılmak üzere İl Göç İdaresi'ne götürüldü.

"İSTANBUL'A GİTMEK İÇİN YÜRÜMEYE BAŞLADIK, POLİSE YAKALANDIK"

İstanbul'a yürümek için hareket eden ve Bursa şehir merkezi girişinde polise yakalanan Pakistanlı, "Çanakkale'de bir süre karantina da kaldık. Daha sonra Balıkesir'e geçtik. İstanbul'a gitmek için yürümeye başladık. Çanakkale'den beri yürüyorduk. Bursa'da polise yakalandık." diye konuştu.

275 KM YOL YÜRÜDÜLER

Kaçakların Çanakkale'den Bursa'ya gelmek için günlerdir 275 kilometrelik yolu yürüdüğü buradan da 153 kilometre yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Kaynak: İHA