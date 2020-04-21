Korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına sarma ikramı
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Ahmet Erdal, Okmeydanı, İstanbul, Tokat

Korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına sarma ikramı

Korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına sarma ikramı İstanbul Tokat Dernekleri Federasyonu'ndan Korona virüs günlerinde en ön safta mücadele veren sağlık çalışanlarına destek geldi.

21.04.2020 18:19 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:23
Korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına sarma ikramı

Korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına sarma ikramı

İSTANBUL - İstanbul Tokat Dernekleri Federasyonu'ndan Korona virüs günlerinde en ön safta mücadele veren sağlık çalışanlarına destek geldi.

Dernek yönetimi korona virüse karşı en ön safta ve hayatlarına riske atarak mücadele eden sağlık çalışanlarına Tokat sarması dağıttı. Okmeydanı'nda bulunan bir hastanede gerçekleştirilen etkinlikten dolayı doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanları oldukça memnun kaldı.

"Bugünlerde herkesin birbirine destek olması lazım"

Sarma ikramının çok güzel olduğunu söyleyen sağlık çalışanı Ahmet Erdal, "Bu desteklerden ötürü çok teşekkür ederim. Bu tarz destekleri bekliyoruz. Bugünlerde herkesin birbirine destek olması lazım. İnşallah bu hastalığı da el birliği ile yeneceğiz. Sarma ikramı çok güzel. Bu desteğinizi her zaman bekliyorum. Sağlık çalışanları gecesini gündüzüne katarak zor şartlarda çalışıyorlar. İnşallah bu hastalığı yeneceğiz" diye konuştu.

Destek oldukları için dernek yönetimine teşekkür eden laborant Nihal Ekici, "Nazik hareketleri için çok teşekkür ederiz. İnşallah sağlıcakla bu zor günlerden kurtulacağız. Bize destek oldukları için teşekkür ederiz. Sarma getirdiklerinden dolayı memnun olduk" dedi.

"Sağlık çalışanlarımıza moral motivasyon vermek amacıyla Tokat'ımızın o güzel sarmasını sağlık çalışanlarımıza ikram etmek istedik"

Sağlık çalışanlarının çok memnun kaldıklarını dile getiren İSTOKDEF Genel Başkanı Rasim Yağar, "Bugün burada dünyayı ve insanlığımızı tehdit eden Kovid-19'la ilgili sağlık çalışanlarımıza moral motivasyon vermek amacıyla Tokat'ımızın o güzel sarmasını sağlık çalışanlarımıza ikram etmek istedik. Bugün yönetim kurulu üyelerimizle birlikte buradayız. Sosyal mesafeyi koruyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu göstermek amacıyla Okmeydanı'nda bulunan hastanemizde çalışanlarımıza destek olduk. Sağlık çalışanlarımızın çok memnun olduğunu gördük. Çok sevindiler. Onların yanında olmamız, onları düşünüyor olmamızın onları bir kez daha mutlu ettiğini gördük. Hepsi teşekkür ettiler. Bizlerde onlara dua ettik. Karşılıklı bir hasbihal oldu. Bu süreçte dernek olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına sarma ikramı

Kaynak: İHA

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