Güçlükle nefes alan korona hastasından kendi gibi aşı olmayanlara görüntülü mesaj
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Güçlükle nefes alan korona hastasından kendi gibi aşı olmayanlara görüntülü mesaj

Güçlükle nefes alan korona hastasından kendi gibi aşı olmayanlara görüntülü mesaj
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karaman'da korana virüse yakalanan ve aşı yaptırmadığı için hastalığı ağır geçiren bir vatandaş, hasta yatağından durumunu anlatarak, insanları zaman kaybetmeden aşı olmaya davet etti.

Karaman'da yaşayan Süleyman Can, kısa süre önce korona virüse yakalandı. Covid-19 aşısı olmadığı için hastalığı ağır geçiren Süleyman Can, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım servisinin dolu olmasından dolayı ilk olarak Covid-19 servisine yatışı yapıldı. Korona virüs hastası Süleyman Can, serviste yatarken çektirdiği video ile de aşı olmayan vatandaşlara seslenerek aşı olun çağrısında bulundu.

"AŞINIZI YAPTIRMAYI İHMAL ETMEYİN"

Süleyman Can görüntülü olarak paylaştığı mesajında, "Aşımı olmadım. Çok büyük sıkıntılar içerisindeyim. Lütfen kardeşlerim, aşınızı yaptırmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Gerçekten çok zor bir hastalıkmış bu. Kimseye de inanmayın ve aldanmayın. Sağlık Bakanlığımızdan başka hiç kimseye itimat etmeyin. Allah cümlemize acil şifalar versin" dedi.

YOĞUN BAKIM SERVİSİNE ALINDI

Çekilen görüntülerde güçlükle konuştuğu gözlenen Süleyman Can'ın yaptığı bu paylaşımın ardından solunum güçlüğünün ağırlaşması üzerine tedavisinin devam etmesi için yoğun bakım servisine alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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