Korona virüs Diyarbakır'da düğün salonu işletmecileri ve müzisyenleri de vurdu
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Korona virüs Diyarbakır'da düğün salonu işletmecileri ve müzisyenleri de vurdu

Korona virüs Diyarbakır'da düğün salonu işletmecileri ve müzisyenleri de vurdu
05.05.2020 19:39 | Son Güncelleme: 05.05.2020 19:41

Korona virüs Diyarbakır'da düğün salonu işletmecileri ve müzisyenleri de vurdu Korona virüsü nedeniyle evlilik yolundaki çiftlerin büyük bir bölümü planlarını ertelerken, düğün salonu işletmecileri ve müzisyenler de durumdan olumsuz etkilendi.

Korona virüs Diyarbakır'da düğün salonu işletmecileri ve müzisyenleri de vurdu

DİYARBAKIR - Korona virüsü nedeniyle evlilik yolundaki çiftlerin büyük bir bölümü planlarını ertelerken, düğün salonu işletmecileri ve müzisyenler de durumdan olumsuz etkilendi. İki aya yakındır iş yapamayan işletmeler, yetkililerin konuya çözüm bulmasını talep etti.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile birçok iş kolu olumsuz etkilendi. Sokağa çıkma kısıtlamaları ve toplu halde bulunma yasakları en çok düğün salonu işletmecileri ile burada çalışan müzisyenleri etkiledi. Düğün salonu işletmecileri ile müzisyenler, düğün salonlarının en büyük fabrika olduğunu kaydederek yetkililerden düğün salonları ile ilgili düzenleme istedi.

10 binlerce insanın düğün salonlarından ekmek yediğini aktaran işletmeci Murat Kaçar, "Düğün salonları kapalı olarak ele alınsa ciddi bir yanılgıya düşmüş oluruz. Düğün salonları etrafında düğün salonlarına bağlı olarak düğün sektörü dediğimiz işveren ve işçinin faydalarını duymuşsunuz. Bunlar kuaför ve çalışanlar, meşrubatçı, mobilyacı, altıncı ve gelinci ve çalışanlar. Şimdi biz buna baktığımız zaman düğün sektörü en büyük fabrika olmaktadır. Diyarbakır bazında bile bunu ele aldığımız zaman 10 binlerce insan düğün salonlarından kaynaklı ekmek yemektedir. Bu mağduriyetin giderilmesi açısından bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekiyor" dedi.

"Salonların önünde dezenfektan tünellerinin kurulmasını öneriyoruz"

Her türlü yönteme açık olduklarını aktaran Kaçar, "Bizim de yetkililerden beklentimiz var, makul derecede getirilecek olan her türlü yönteme açığız. Hatta kendi önerilerimiz de var, örnek tüm salonların önünde dezenfektan tünellerinin kurulması. Bütün düğün salonlarının düğünden öncesi ve sonrası dezenfekten edilmesi. Yine düğün esnasında düğüne gelen bütün misafirlerin eldiven takması. Düğün esnasında salona girerken bütün girişlerde ateş ölçme ölçeğiyle insanların ateşlerinin ölçülmesi. Bunlar olduğu oranda ben ciddi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü salonlar hijyen konusunda tedbirlerini ciddi bir şekilde alacaktır" diye konuştu.

Müzisyenler adına konuşan Semih Yıldız ise "Korona virüsün en çok mağdur ettiği iş kollarından biri müzisyenlerdir. Çalıştıkları bütün mekanlar kapandı, 45-50 güne yakındır bu insanlar evlerinde. Sigortasız çalışıyorlar, resmi bir kayıtları olmadığı için şuan herhangi bir yere de başvuramıyorlar, yardım isteme gibi bir şansları da olmadığından kendi hallerine bırakılmış gibi bir durum var. Biz bütün arkadaşlara söyledik, bütün kurumlara, kredi veren bankalara belli müracaatlar oldu. Tabi bir kısmı belki faydalandı. Genelleme yaptığımız zaman gerçekten müzisyenler mağdurdur. Yetkililere şunu diyoruz, bu işe biran önce bir çözüm bulunmalıdır. Bu insanların artık dayanacak bir noktaları kalmadığını kanaatindeyim. Biran önce bu insanların yaralarına merhem olunması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Korona virüs Diyarbakır'da düğün salonu işletmecileri ve müzisyenleri de vurdu

Kaynak: İHA

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