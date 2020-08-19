Korona virüs denetiminde kafe tuvaletinde dikkat çeken yazı
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Korona virüs denetiminde kafe tuvaletinde dikkat çeken yazı

Büyükçekmece'de bir kafe, sürekli tuvalete gelenlerden şikayetçi olunca, "Müşteri harici tuvaleti kullanmak 10 TL'dir" yazısı astı.

19.08.2020 13:18 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:10

Büyükçekmece'de koronavirüs denetimleri sırasında halk plajı yanında bulunan bir kafenin tuvalet kapısında yazan "Müşteri harici kullanmak 10 TL" yazısı dikkat çekti. İşletme sahibi, ücretsiz plaj yakınında oldukları için birçok insanın tuvaleti kullandığını ve hijyen sağlamakta zorlandıkları için böyle bir uygulama yaptıklarını söyledi.

81 İLDE KORONAVİRÜS DENETİMİ

İçişleri Bakanlığı duyurusunun ardından 81 ilde yeni tip korona virüs salgını önleme amacıyla kamuya açık alanlarda denetimler gerçekleştiriliyor. Büyükçekmece'de gerçekleştirilen denetimlere Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri katıldı. Kafe ve restoranlarda yapılan denetimler Kaymakam Özel tarafından işletme sahipleri bizzat uyarılarak kurallara uymaları istendi.

FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN DENETİM YAPIYORUZ

Konuyla ilgili konuşan Özel, denetimlerin her gün yapıldığını ifade ederek, "Bugün tüm sektörlere yönelik denetim gerçekleştiriyoruz. İnsanların toplu bir şekilde bulunduğu alanlarda toplu denetim yapıyoruz. Bu denetimlerde özellik sağlığımız için hepimiz için temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmasına dikkat ediyoruz bunu denetliyoruz. İşletmelerimize de bu konuda rehberlik edip vatandaşlarımızda bir farkındalık bilinç oluşturmak amaçlı denetim yapıyoruz. Bu konuda arkadaşlarımız işletmelere hangi konulara dikkat edilmesi gerektiğini uyarıyorlar. Bu denetimlerin önemi çok büyük çünkü bu denetimler sayesinde insanlar maske, mesafe ve temizlik konularına hassasiyet göstermeleri gerektiğini anlamış oluyorlar. Salgınla mücadeleye başarıya ulaşmamız da ancak temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymakla mümkün" dedi.

DIŞARDAN GELENLER OLMASIN DİYE TUVALETİ 10 LİRA YAPTI

Denetimler sırasında ücretsiz halk plajının bulunduğu bir kafeye de girildi. Kafe de kuralların uyulduğu görüldü. İşletmenin tuvalet kapısında bulunan "Müşteri harici kullanmak 10 TL" yazısı ise dikkat çekti.
Ücretsiz plaj yanında oldukları için birçok insanın tuvaleti kullanmaya geldiğini söyleyen işletme sahibi Fırat Albayrak, "Bir hijyen olsun istedik ve hastalık var. Dışarıdan gelen müşteri kullanmasın oturan müşterimiz temiz bir ortamda bulunsunlar tuvaletlerimiz temiz kalsın istedik" diye konuştu.
Korona virüs denetiminde kafe tuvaletinde dikkat çeken yazı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (5)
6.FİLO: Çay en fazla 3 TL'' dir. 10 TL vereceğinize 1 bardak çay içinde öyle girin :)
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PAŞALI: Cafe sahibi de haklı. cafe tuvaleti dinlenme tesislerinde ki gibi bedava tuvalet değil.
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ADAM: güzel fikir 20 tl yapsınlar
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