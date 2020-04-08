Korona virüs balığa rağbeti arttırdı
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Adnan Polat, Mersin

Korona virüs balığa rağbeti arttırdı

Korona virüs balığa rağbeti arttırdı Tüm dünyayı etkisi alan korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar balığa yoğun ilgi gösteriyor Mersin Balık Pazarı'nda vatandaşlar taze ve ucuz balık alırken, balıkçılar vatandaşları tamamen doğal olan balık yemeye çağırdı Mersin Balıkçılar Derneği...

08.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:55

Korona virüs balığa rağbeti arttırdı

Tüm dünyayı etkisi alan korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar balığa yoğun ilgi gösteriyor

Mersin Balık Pazarı'nda vatandaşlar taze ve ucuz balık alırken, balıkçılar vatandaşları tamamen doğal olan balık yemeye çağırdı

Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat: "Balığa talep şu anda yüksek miktarda"

MERSİN - Tüm dünyayı etkisi alan korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlar balığa yoğun ilgi gösteriyor. Mersin Balık Pazarı'nda vatandaşlar taze ve ucuz balık alırken, balıkçılar vatandaşları tamamen doğal olan balık yemeye çağırdı.

Balık sezonunun açık olduğu bugünlerde tezgahlar balıkla dolup taşarken, Kovid-19 dolayısıyla vatandaşlar balığa daha çok rağbet göstermeye başladı. Fiyatların da uygun olmasından dolayı birçok vatandaş balığa yönelirken, balıkçılarda vatandaşları taze ve ucuz balık yemeye çağırdı. Balık satışları ve fiyatlarıyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, şu anda balık sezonunun açık olduğunu belirterek, "Her çeşit balığımız mevcut. Halkımız zaten balık alıyordu ama korona virüs salgını dolayısıyla balık yemeyi daha çok tercih ediyorlar. Balığa talep şu anda yüksek miktarda. Halkımızı balık yemeye davet ediyoruz. Balık doğal bir yiyecektir. Omega 3 ve 6 açısından çok zengindir. Virüslere, bakterilere karşı bağışıklık kazanılmasında önemli bir rol oynamaktır. Şu anda insanlara balığı tavsiye ediyoruz. Çünkü şu anda en doğal yiyecek balıktır. Hiçbir katkı maddesi olmayan, doğal büyüyen tek yiyecek balıktır. 100-150 metreden balıkları canlı ve taze olarak getirip, halkımıza sunuyoruz. Balık önemli bir gıdadır. Halkımızın özellikle bu zamanda çok tüketmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

"Şu anda deniz balığı fiyatları ucuz gidiyor"

Şu an denizden her türlü balığın çıktığını kaydeden Polat, "Çupra, levrek, barbun, sardalye, gümüş, kefal, mezgit gibi her türlü deniz balığımız mevcut. Şu an deniz balığı fiyatlarımız uygun gidiyor. İstavrit, sardalye 10, hamsi 10-15, çupra-levrek 25-30, barbun 25-30, mezgit 20, kefal 10-15 lira arasında gidiyor. Tabi diğer deniz ürünlerimizde cinsine, kalitesine göre fiyatları değişiyor. Bakanlığımızın balık fiyatları ucuzlayacak açıklaması kültür balıkçılığıyla ilgili fiyatlar. Kültür balıkçılığında şu anda düşüklük yaşanıyor. Tabi çiftlik balığı toptancılarının halka daha hızlı bu fiyatları yansıtabilmesi için direk balıkçılara daha ucuz fiyatlara vermesi lazım" diye konuştu.

"Virüsten dolayı balığa talep arttı"

Balıkçı Ömer Polat ise virüs olayından sonra balığa talebin arttığını vurgulayarak, "İnsanlarımız temizlik ve sağlık konusunda bilinçlendi. Balığa rağbetimiz arttı. Halkımız balık yemeye biraz daha yoğun ilgi göstermeye başladı. Bizde insanlara hizmet etmek için en güzel, taze ve ucuz balığı burada satıyoruz. Balık fiyatları şu anda dönemin en ucuzu. Halkımıza en ucuz ve taze balığı sunmaya çalışıyoruz. Onun için halkımızı balık yemeye davet ediyoruz. Balık ye, genç kal, sağlıklı kalın" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar da balığın sağlıklı bir yiyecek olduğunu belirterek, herkesin balık yemesi gerektiğini ifade ettiler.

Korona virüs balığa rağbeti arttırdı

Kaynak: İHA

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Korona virüs balığa rağbeti arttırdı
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