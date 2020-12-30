ABD'de bir hemşire koronavirüs aşısı olduktan sonra hastalığa yakalandı
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ABD'de bir hemşire koronavirüs aşısı olduktan sonra hastalığa yakalandı

30.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 30.12.2020 19:30
ABD'de bir hemşire koronavirüs aşısı olduktan sonra hastalığa yakalandı

ABD'nin California eyaletinde bir hemşire Pfizer'ın koronavirüs aşısını yapıldıktan bir hafta sonra Kovid-19 testi pozitif çıktı.

ABD'de Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının onaylanmasının ardından aşılama başlamıştı. Ülke genelinde ilk olarak sağlık çalışanları aşılandı.

HEMŞİRE AŞIDAN 6 GÜN SONRA HASTALANDI

ABD'nin California eyaletinde Pfizer'ın koronavirüse karşı geliştirdiği aşıyı alanlardan biri de hemşire Matthew W. oldu. 45 yaşındaki hemşire aşıdan sonra kolunun ağrıdığını söyleyerek başka bir yan etkisi yaşamadığını dile getirdi. Aşının ardından koronavirüs biriminde çalışan hemşire Matthew W., aşıdan 6 gün sonra hastalandı. Üşüdüğünü dile getiren hemşire daha sonra kas ağrısı yaşadığını ve halsiz hissettiğini bildirdi. Giderek halsizleşmesinin ardından hastaneye başvuran hemşire koronavirüs testi yaptı. Hemşirenin korona testi pozitif çıktı.

"OLASI BİR DURUM"

San Diego Aile Sağlığı Merkezlerinde bulaşıcı hastalık uzmanı Christian Ramers, yaşananların olası olduğunu dile getirerek, "Aşının klinik denemelerinde, aşının ardından vücudun koruma sağlamasının 10 ila 14 gün süreceğini elde etmiştik. İlk doz yüzde 50 oranında ikinci doz ise yüzde 95 oranında koruma sağlıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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