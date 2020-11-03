Korona testi yapılan bölümle hastaların teması en aza indirilecek

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde korona virüs (Covit-19) testi için sürüntü örneği alınan bölümle diğer hastalarının temasının azaltılması için yeni planlama yapıldı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde korona virüs (Covit-19) testi için sürüntü örneği alınan bölümle diğer hastalarının temasının azaltılması için yeni planlama yapıldı.

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da son günlerde artışa geçen korona virüs (Covit-19) vakalarına yönelik tedbirler kapsamında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından denetim yapıldı. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz tarafından yapılan denetimde, Covid-19 şüphesi ile hastaneye gelen vatandaşlardan sürüntü örneği alınan bölümün, kış mevsimine hazırlığı ele alındı.

Korkmaz, havaların soğuması ile mevsimsel hastalık sebebiyle hastaneye başvuracak vatandaşların, hastanedeki PCR testi için sürüntü alınan bölümle olan temasını azaltmak amacıyla yeni bir planlama ve çalışma yapılacağını söyledi. Sağlık Müdürü Korkmaz ayrıca Covid-19 polikliniklerinin işleyişi ve hastanedeki personel durumu hakkında da genel bilgi aldı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen denetimde Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Ahmet Murat Koyuncu, Başhekim Opr. Dr. Mehmet Duran, Başhekim Yardımcısı Oğuz Serda Bayrak ve hastane idarecileri de hazır bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı