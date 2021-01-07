"Korona testi yapacağız" yalanıyla girdikleri evde yaşlı çifti darbedip, telefonlarını çaldılar

Dün akşam Nurdağı ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yahya Gökkaya (73) ve Nevin Gökkaya (67) çiftinin evine giden iki şahıs, "Koronavirüs testi yapmaya geldik" diyerek içeri girdi. Kimliği belirsiz kişiler, Gökkaya çiftini yere yatırıp darbetti.

CEP TELEFONUNU ÇALIP KAÇTILAR

Şüpheliler, Nevin Gökkaya'ya ait cep telefonunu alarak kaçtı. Çiftin ihbarı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"BENİ YERE FIRLATTILAR"

Büyük korku yaşadıklarını belirten Yahya Gökkaya "Dün akşam kapı çaldı. Kapıyı açtım. 'Kovid-19 ekibindeyiz koronavirüs testi yapmak için geldik' dediler. Ben daha dün hastaneden geldim deyince gittiler. Yarım saat sonra tekrar geldiler. Kapıyı açar açmaz bana ve eşime 'arkanızı dönün' dedi. Arkamızı döner dönmez biri benim başıma çöktü. Diğeri eşimin başına çökerek onun ağzını bezle kapatmaya çalıştılar. Boğuşma esnasında beni yere fırlattı. Eşimin telefonunu alarak kaçtılar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK