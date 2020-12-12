Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi

Koronavirüs tedavisinde tüm dünyanın gözü aşıdayken ABD'den ilaç müjdesi geldi. Georgia Eyalet Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları tarafından geliştirilen Molnupiravir adlı ilaç, hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde Kovid-19'u 24 saat içinde etkisiz hale getirdi.

ABD'de yer alan Georgia Eyalet Üniversitesi Biyomedikal Bilimler Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, gribe karşı geliştirdikleri yeni bir antiviral ilaç olan "MK-4482/ EIDD-2801"in gelincikler üzerinde yapılan deneylerinde 24 saat içinde yeni tip korona virüsü tamamen etkisiz hale getirerek bulaşma riskini önlediğini keşfetti. Molnupiravir olarak da bilinen ilaç, Profesörü Doktor Richard Plemper liderliğindeki bir ekip tarafından geliştirildi.

Profesör Plemper, "Bu, Kovid-19'un bulaşmasını hızla engelleyen ve ağızdan alınabilen ilk ilaç. MK-4482/ EIDD-2801 oyunun kurallarını değiştirebilir" ifadelerini kullandı.

BİR İKİ AYA SONUÇLARI BELLİ OLUR

ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde Baş Araştırmacı olarak çalışan Prof. Dr. Derya Unutmaz, "Bu Molnupiravir adı verilen grip tedavisinde kullanılan ilacın hayvan deneylerinde korona virüsünü 24 saat içinde tamamen yok ettiği gösterildi. Şu anda faz 2/3 insan denemeleri yapılıyor ve umut vaat ediyor. Bir-iki aya korona tedavisinde etkisi belli olur sanıyorum" ifadelerini kullandı.

AŞILAR KADAR KİLİT ROL OYNAYABİLİR

Bununla birlikte, dünya genelinde 70 milyonu aşkın kişiyi enfekte eden salgına karşı başarılı sonuçlar veren aşılar geliştirildi. Pfizer/PioNTech, Moderna ve Gamelaya Enstitüsü sırasıyla yüzde 95, yüzde 94 ve yüzde 95 koruyuculuk sağlayan aşılar geliştirdiklerini açıkladı.

Ancak, bu aşılarının toplumda sürü bağışıklığı oluşturacak kadar yaygın olarak kullanılabilmesinin gelişmiş ülkelerde gelecek baharı, yoksul ülkelerde ise yıllar alması bekleniyor.

Bu süreçte pandeminin ekonomik ve toplumsal olarak yıkıcı sonuçlarını hafifletmek için koronanın yayılımını durdurmak hayati bir önem taşıyor. Eğer Molnupiravir, insan deneylerinde gelinciklerdeki sonucu sağlarsa küresel salgınla mücadelede aşılar kadar kilit bir rol oynayabilir.

İLAÇ BUNU DURDURABİLİR

Öte yandan, geliştirilen aşıların asemptomatik yayılmaya da etkisi bilinmiyor.Bunun nedeni ise aşı denemelerinin yalnızca semptom gösteren korona virüs hastalarını baz almasından ve virüsün giriş kaynağı olan burundaki etkisinin net olmamasından kaynaklanıyor.

Ancak Molnupiravir, solunum yollarına direk etki ettiğinden bunun önüne geçme potansiyeli bulunuyor. Malnup bununla birlikte BioNTech'in kurucu ortağı olan Türk bilim insanı Uğur Şahin aşının asemptomatik vakaları durdurup durdurmayacağının kesin olarak belirlenmesinin bir yılı bulabileceğini ifade etmişti.

Plember, ilaç ağızdan alınabildiğinden, potansiyel olarak çoklu fayda sağlamak için klinik denemelereerken başlanabileceğini açıkladı. Bu faydalar ise şu şekilde. İnsanların şiddetli Kovid-19 hastalığına yakalanması önleyecek, uzun süreli izolasyonunun duygusal ve sosyoekonomik etkisini azalacak ve yerel salgınlar hızla sona erecek.

"Molnupiravir'in solunum yolunu etkileyen RNA virüslerine karşı geniş spektrumlu aktiviteye sahip olduğunu ve enfekte hayvanların ilaçla ağız yoluyla tedavi edilmesinin, saçılan viral partikül miktarını düşürdüğünü ve bulaşmayı önemli ölçüde azalttığını erkenden fark ettik. Bu özellikler Molnupiravir'in Kovid-19'un farmakolojik kontrolü için güçlü bir aday yaptı" diyen Plember, Nature Microbiology'de yayınlanan çalışma kapsamında ekibiyle birlikte, ilacı koronaya karşı yeniden tasarladı ve ilacın virüs yayılmasını durdurma üzerindeki etkisini test etmek için bir dağ gelincikleri üzerinde denedi.

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doktor Tutku Taşkınoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Haziran ayından bu yana insan denemeleri başladı 1300 ya da 1800 kişi üzerinde çalışmalar yapılıyor. Eğer o çalışmanın sonuçları açıklanırsa bu virüse karşı etkili bir ilaç olarak piyasaya sürülmeye hazır hale gelecek. Açıklanan verilen verilere göre plaseboya karşı üstünlüğü kanıtlanmış bir ilaç" ifadelerini kullandı.

HASTALIK ÖNLENDİ

Araştırmacılardan Doktor Robert Cox, "Gelincikler arasında yeni tip korona virüs oldukça kolay yayılıyor, ancak çoğunlukla şiddetli hastalık geliştirmiyor, bu da genç yetişkinlerdeki Kovid-19 yayılmasına çok benziyor" dedi.