Korona sürecinde Eskişehir'in tehlike saçan çöp sorunu havadan görüntülendi

Korona sürecinde Eskişehir'in tehlike saçan çöp sorunu havadan görüntülendi

Kente gece ve gündüz ayrı güzellik katan, sohbet ve muhabbet yerlerinin ziyaretçileri atıkları ile bölgeleri kirletiyor

ESÇEVDE Başkan Yardımcısı Ramis Tunca;"İnsanlar yedikleri, içtikleri şeylerin atıklarını atmışlar"

"Sular çekilince kanalların içindeki rezaletlerde ortaya çıkıyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de birçok farklı bölgeye bilinçsizce atılan çöpler, hijyenin hayati derecede önemli olduğu Korona virüs sürecinde adeta tehlike saçıyor. Drone ile havadan görüntülenen çöp birikintileri durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Eskişehir'de çoğu vatandaşın manzara izlemek için gittiği Şahin Tepesi olarak bilinen bölge ve kentte bulunan bazı su kanalları çöpten geçilmiyor. Çöplüğe dönen alanlarda çok sayıda alkol şişesi, poşet, bardak ve doğada yok olması uzun süren birçok plastik atık bulunuyor. Sağlık açısından hastalıklara davetiye çıkaran çöpler drone ile havadan görüntülendi. Korkutucu çöp birikintilerine tepki gösteren duyarlı vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların önlem almasını istiyor.

"İnsanlar yedikleri içtikleri şeylerin atıklarını atmışlar"

Konuyla ilgili konuşan Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı Ramis Tunca, tedbir alınması gerektiğini söyledi. Tunca, "Burası Eskişehir'i tepeden izleme şansı veren, gece ve gündüz ayrı güzelliği olan bir mekan. İnsanlar burayı sohbet, muhabbet yeri haline getirmişler. Yedikleri ve içtikleri şeylerin atıklarını da buradan aşağıya atmışlar. Şehrimizin yöneticileri de anladığımız kadarıyla bu durumdan habersiz. Umarım onların da haberi olur ve buraya ciddi bir tedbir alırlar. Çünkü buraya yakın alanlarda yaşayan insanlar var. Bu çöpler yangına sebebiyet verebilir. İnsanlara daha büyük zararlar açabilir. Aslında önemli olan insanlarımıza çevre duyarlılığının geliştirilmesidir. Burayı böyle de kullanabilirsiniz veya insanların keyif alacağı tertemiz bir ortam da oluşturabilirsiniz. Eskişehir'in sadece bu anlamda sorunu yok. Kış geldiği zaman sular çekilince, kanalların içindeki rezaletlerde ortaya çıkıyor. İklim değişikliği problemi de var. Yapılanların hepsi, ilerleyen süreçte aşısını bulamayacağımız ciddi bir sorunla karşı karşıya getirecek. Buradaki çöpler bakıldığı zaman çok basit gelebilir ama bu aslında zihniyet meselesidir. Bunu değiştirecek eğitim çalışmalarının yapılması lazım" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞATAY GÜR